Policie hledala dítě, které šlo v noci z kina patnáct kilometrů pěšky

Bezesnou noc připravil své babičce dvanáctiletý chlapec z Heřmanova Městce, který se i s partou vypravil do letního kina v Pardubicích. Na zpáteční cestě mu totiž ujel poslední autobus, on odmítl přivolanou náhradní dopravu a domů se vydal pěšky. Domů došel o půl druhé ráno. Mezitím ovšem už vyrazily do akce policejní hlídky, které seniorka povolala poté, co se hoch nevracel.