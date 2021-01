Stíhání je účelové, tvrdí členové Greenpeace souzení za poškození elektrárny

Obžalovaní dobrovolníci z hnutí Greenpeace tuto část viny nepřijali. Již v listopadu odmítli přistoupit na dohodu o vině a trestu, kterou jim nabídl státní zástupce.

Uznali sice, že nechtěně způsobili během třídenního protestu škodu na zařízení a zaplatili 560 tisíc korun. Nesouhlasí ovšem s právní kvalifikací svého činu a s tím, že měli elektrárně způsobit poruchu. Proto dohodu odmítli a chtějí se proti obvinění bránit u soudu.

„Při jednání nebyla u soudu vyřešena zásadní otázka, jestli elektrárna byla po protestu ve stavu poruchy, či nikoli. Soudní znalec nicméně připustil, že pokud byla elektrárna uvedena do provozu, nemohlo se jednat z technického hlediska o poruchu. Obhajoba proto nadále trvá na tom, že k poruše nedošlo,“ uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Aktivisté v říjnu 2016 obsadili chladicí věž elektrárny na protest proti povolení k její modernizaci a tím prodloužení jejího provozu do roku 2030.



Pětice Čechů s šesti zahraničními kolegy překonala pomocí teleskopického žebříku betonové oplocení s žiletkovým ostnatým drátem. Po servisním žebříku aktivisté vylezli na ochoz chladicí věže č. 2.

Následně za použití horolezecké techniky a vrtaček upevnili do pláště skoby k vlastnímu jištění a kotvy na zavěšení transparentů. V důsledku toho zůstalo v plášti věže téměř sto otvorů.

Uvnitř chladicí věže podle spisu odpálili několik dýmovnic, aby vizuálně znázornili exhalace z elektrárny.

Podle obžaloby tak aktivisté poničili cizí věc a poškodili a ohrozili provoz obecně prospěšného zařízení.



„Za tyto činy spáchané ve spolupachatelství se šesti zahraničními kolegy, kteří jsou trestně stíháni ve svých domovských zemích, jim hrozí trest až šest let odnětí svobody,“ řekl mluvčí elektrárny Petr Dušek.

Obžalovaní: Nic jsme poškodit nechtěli

Podle jednoho z obžalovaných Roberta Hrdiny je trestní stíhání účelové, elektrárna se tak snaží zastrašit své odpůrce. „Nic jsme poškodit nechtěli,“ řekl Hrdina.

Podobně se vyjadřovali další obžalovaní. Domnívali se, že škody na chladicí věži jsou jen nepatrné a jejich jednání bude možné hodnotit maximálně jako přestupek. Při obdobných akcích v minulosti se žádné trestní stíhání nevedlo.

Obžalovaní před soudem vypověděli, že si k protestu cíleně vybrali období, kdy elektrárna byla kvůli opravám a odstraňování následků požáru mimo provoz. „Kdybychom chtěli elektrárnu poškodit, měli jsme k tomu spoustu jiných příležitostí,“ řekl další z obžalovaných Petr Kucka.

Další jednání je naplánováno na středu 27. ledna. „Soud bude zvažovat, zda nepřistoupit k dovýslechu soudního znalce v oboru stavebnictví,“ uvedla předsedkyně senátu Jana Bodečková.

Znalec z oboru energetiky a všeobecného strojírenství Pavel Kölbl před soudem řekl, že blok elektrárny nemohl bez chladicí věže fungovat.

„Opravovat vnější plášť věže za provozu by bylo proti bezpečnostním předpisům, u vnitřní části by to bylo nemožné,“ řekl Kölbl.

Odstávka kvůli požáru skončila 18. října 2016, z výpovědí ale nebylo jasné, zda blok s věží byly od 19. října do 2. listopadu v provozu, nebo měly poruchu. Od 3. listopadu do 15. listopadu se věž nevyužívala kvůli opravě vnitřního pláště.