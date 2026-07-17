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Hana Lanková
  14:00

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Chirurg Tomáš Tlustý se specializuje na všeobecnou chirurgii a traumatologii. Ve své praxi se zaměřuje na moderní miniinvazivní postupy, zejména endoskopickou operaci karpálního tunelu. (15. července 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Někdy si pacienti zašijí ránu sami, jindy přijdou až ve chvíli, kdy už se bolest nedá vydržet. Chirurg Tomáš Tlustý z Privátní chirurgické ambulance v Hlinsku se setkal i s případem, kdy musel volat hasiče k pacientce s nožem tyčového mixéru zaseknutým v kosti ruky. Mnohem častěji však řeší méně nápadný, o to ale závažnější problém – syndrom karpálního tunelu. V rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné radí, jak poznat příznaky a proč léčbu neodkládat.
Lékaři Česka

Dobrou zprávou podle něho je, že moderní medicína nabízí šetrné řešení, kterým je například endoskopická operace. Ta výrazně zkracuje dobu rekonvalescence a nezanechává bolestivou jizvu. Chirurg Tomáš Tlustý se tomuto problému věnuje dlouhodobě a mnozí pacienti dojíždějí do jeho ambulance i z daleka.

Jaké je to pracovat jako chirurg v menším městě?
Děláme zde v podstatě všeobecnou chirurgii, v porovnání s chirurgickou ambulancí v nemocnici je provoz velmi podobný, jen s tím rozdílem, že zde pacienty neuspáváme. Řešíme úrazy, záněty, drobné chirurgické zákroky, máme zde rentgen i ultrazvuk. Spádová oblast je poměrně velká, zhruba pro 35 tisíc lidí, protože do nemocnice to mnozí mají daleko.
Pacienti na Vysočině jsou trochu jiní než ve velkých městech. Pracuji také noční služby na pohotovosti v chrudimské nemocnici, kam lidé přicházejí kdykoliv a s čímkoliv. Občas se setkáváme i s neúctou např. vůči mladším kolegům, kteří dělají, stejně jako každý lékař, pro pacienty maximum. Tady je to jiné, pacienti jsou velmi vděční a lékaře si váží.

Nerv následně tím chronickým tlakem odumře, přestane být prokrvený, přemění se ve vazivo a už ho nic nezachrání. Proto je důležité obtíže řešit včas.

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Necítíte prsty? Hrozí nenávratné postižení. Karpály už operujeme šetrně, říká chirurg

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Chirurg Tomáš Tlustý se specializuje na všeobecnou chirurgii a traumatologii....

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