Zaměstnanec chemičky utrpěl popáleniny v obličeji, letěl pro něj vrtulník

V pardubické chemičce Synthesia přistával v pondělí dopoledne záchranářský vrtulník. Musel do nemocnice transportovat zaměstnance firmy, který utrpěl vážné popáleniny v obličeji.

Areál Synthesie v Semtíně | foto: Profimedia.cz

„Mohu potvrdit, že zaměstnanec chemických závodů utrpěl popáleniny v závažných lokalitách těla včetně obličeje,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pardubické záchranky Josef Strašík.

Do Synthesie nejprve vyrazila pozemní posádka záchranné služby, ta si však na místo vyžádala právě vrtulník. „Ten pacienta transportoval na popáleninové centrum do vinohradské nemocnice,“ dodal Strašík.

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

K incidentu došlo v pondělí krátce po jedenácté hodině dopoledne. Na místo vyrážela i hlídka Policie ČR. „Policisté na místě koordinovali přistání záchranářského vrtulníku,“ uvedla mluvčí pardubické krajské policie Iveta Kopecká.

Policie v případu zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. „Případem se budeme nadále zabývat,“ dodala Kopecká.

