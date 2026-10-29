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V Pardubicích se někdo bezcitně zbavil tří chameleonů, jeden pobyt venku nepřežil

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  13:23aktualizováno  14:39

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Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo pravděpodobně odložil u popelnic. (29. října 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Případ nalezených chameleonů v Pardubicích zvedl ze židlí nejen veřejnost, ale také odborníky. Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo odložil u popelnic. Třetího našli přibližně dva týdny po prvních dvou, krátce po odchytu ale uhynul. Podle veterinářky mohl jeho zdravotní stav zhoršovat souběh několika faktorů, od nevhodných teplot až po nedostatek potravy.

Hlášení o chameleonovi pomalu kráčejícím ulicí přijali strážníci v první polovině října. V tu dobu už pro ně ale nešlo o ojedinělý případ. Podobná oznámení řešili necelé dva týdny zpátky. 23. a 24. září totiž odchytili dva chameleony jemenské u bývalého pardubického pivovaru, kde je poblíž popelnic zahlédli oznamovatelé, kteří kontaktovali tísňovou linku.

Podle městské policie je tam zřejmě nechal jejich původní majitel, patrně v souvislosti se stěhováním. Na místě totiž byla nalezena i jejich terária. Třetí oznámení ale nakonec zvířeti život nezachránilo. Oznamovatel ho na místě zajistil pomocí kbelíku a chameleon následně skončil v útulku, kde se pokoušeli zvíře zachránit.

„Chameleoni jsou velmi citliví na stres a změny teplot. Oba tyto faktory to zvíře přímo ohrožují na životě, jsou to velmi choulostiví tvorové,“ uvedla Adriana Vávrová, vedoucí útulku Městské policie Pardubice.

Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo pravděpodobně odložil u popelnic. (29. října 2026)
Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo pravděpodobně odložil u popelnic. (29. října 2026)
Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo pravděpodobně odložil u popelnic. (29. října 2026)
Tři chameleoni jemenští se postupně ocitli v péči pardubického útulku poté, co je někdo pravděpodobně odložil u popelnic. (29. října 2026)
4 fotografie

Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory zvíře krátce po odchytu nakonec uhynulo. „To, že zvíře přežilo venku tak dlouho bylo se štěstím dáno nadprůměrnými teplotami letošního podzimu. Bohužel právě tento chameleon ale krátce po svém odchytu uhynul. Patrně vlivem nepříznivých okolností, kterými prošel,“ uvedl Sejkora.

Kritické dva týdny

Podle veterinářky mohlo jít o souběh několika nepříznivých okolností. Bez vyšetření ale nelze určit, co jeho smrt skutečně způsobilo. Teoreticky si chameleon mohl najít slunné místo, vyhřátý kámen nebo úkryt chráněný před větrem. Dlouhodobější kolísání teplot by ho ale stejně ohrozilo.

„Chameleon jemenský potřebuje k životu podstatně jiné podmínky, než jaké mu nabízí běžný český podzim. Během dne by měl mít možnost vyhřát se na slunném místě při teplotách kolem 24 až 35 stupňů. V noci může teplota mírně klesnout pod 20 stupňů, ale z dlouhodobého hlediska je pobyt v takovém chladu kritický,“ řekla redakci iDNES.cz Veronika Plháková z veterinární kliniky AvianMed specializované na exotické ptactvo a plazy.

Ani příznivější počasí by mu ale nezajistilo podmínky, na které je zvyklý. Kromě teplot totiž záleží také na mnoha dalších faktorech. Ať už jde o vlhkost či dostupnost vody a potravy.

Jedním z nejvíce zrádných problémů je podle Plhákové skutečnost, že chameleoni často nedávají najevo, že se jejich zdravotní stav zhoršuje. Organismus může postupně selhávat, přestože zvíře navenek stále působí zdravě. Změny chování někdy rozpozná až zkušený chovatel, který zvíře dobře zná. Ani ten však nemusí zpočátku poznat, že se děje něco vážného a v momentě, kdy se na chameleonovi něco projeví, může být pozdě.

Chameleoni se živí převážně hmyzem, například cvrčky a šváby. „Teoreticky si mohl ulovit nějaký volně žijící hmyz. Nelze ale říct, zda se mu to vůbec podařilo a zda mohl třeba nějaký ulovený živočich jeho stav nějakým způsobem ovlivnit,“ uvedla Plháková.

Nyní nejsou k adopci, upozorňují strážníci

Určitou šanci na přežití mohla chameleonovi dávat dostupnost vody. Tu totiž přijímají mimo jiné z kapek na vlhkých površích, takže třeba rosa mohla být jeho zdrojem tekutin a vlhkosti. Čtrnáct dní bez potravy je ale podle odborníků samo o sobě velmi kritických. Významnou roli u nich hraje mimo jiné i stres, který může zdravotní stav podstatně zhoršit.

Městská policie případ s ohledem na okolnosti nevhodného zacházení se zvířaty předala Policii ČR k dalšímu šetření. Zároveň požádala veřejnost, aby nekontaktovala útulek. „Prosíme, nevolejte nám, že chcete chameleony adoptovat. Vzhledem k probíhajícímu šetření jim zatím nehledáme nový domov a zůstávají až do uzavření případu v péči našeho útulku,“ doplnil Sejkora.

„Od konce září šetříme nález chameleonů u popelnic v Pardubicích. Ve věci probíhá šetření pro podezření ze spáchání přestupku týrání zvířat,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

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Na závažnost takového jednání upozornila i odbornice. Podle ní se totiž podobné situace dají řešit jiným způsobem, který je pro zvíře bezpečný. „Takto by se to v žádném případě nemělo dělat. Odložit živé zvíře u popelnic a ponechat ho bez péče je trestuhodné. Pokud člověk není schopen nebo nemá možnost se o zvíře dál starat, existují různé internetové skupiny či burzy, kam stačí zvíře donést. Určitě by se našel někdo, kdo by se o ně rád postaral,“ dodala Plháková.

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