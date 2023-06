Chce proměnit Pardubice, v minulosti vyšel z kauzy podvodů s podmínkou

Jeho firma dala jméno fotbalovému stadionu. Plánuje dostavět na ulici Jana Palacha torzo kancelářské budovy. Zapojí se do výstavby nového hotelu vedle věžáku Magnum a výhledově by rád postavil novou čtvrť u Hradecké ulice nedaleko Polabin. Martin Chovanec z firmy CFIG vtrhl do veřejného prostoru v Pardubicích více než razantně. A dá se dodat – opět.

Historie firmy CFIG 2012 Firma byla založena. 2013 Začala poskytovat online spotřebitelské úvěry. 2014 Začala spravovat internetové finanční portály. 2016 Získala licenci nebankovního poskytovatele úvěrů.

2017 Společnost založila vlastní sbírku uměleckých děl. Ta dnes čítá více než 600 kusů.

2018 Zahájila činnost v oblasti nemovitostí. 2019 Zahájila činnost v oblasti poskytování úvěrů.

2020 Díky organizačním změnám vznikly tři dceřiné společnosti CFIG Real Estate, CFIG Arts a CFIG Credit

2021 Byla vydána první emise dluhopisů firmy CFIG Real Estate

2022 ČNB schválila skupině dluhopisový program na miliardu korun.

Je to přesně deset let, kdy jméno Martina Chovance rezonovalo na radnici či v médiích také velmi silně. Ovšem tehdy to nemělo zdaleka tak pozitivní konotace. Chovance totiž zatkla policie a dokonce musel do vazby. Tehdy to vyvolalo docela silný politický otřes. Zastupitelstvo na návrh rady města odvolalo Martina Chovance z pozice člena dozorčí rady Dopravního podniku Pardubice a lidé ze sdružení Pardubáci, kteří Chovance do komunální politiky přivedli, si pod silným tlakem opozice, sypali popel na hlavu.

„Před půl rokem měl být náš postup razantnější a možná jsme měli přistoupit k tomu, že jsme si měli ty informace ověřit ještě z jiných zdrojů než od pana Chovance,“ říkal na jaře 2013 dnešní radní a tehdejší náměstek primátorky František Brendl na otázku, proč jeho Pardubáci nereagovali hned ve chvíli, kdy se na veřejnost dostaly informace o možném problematickém Chovancově podnikání.

Podle tehdejšího vyjádření policie celý případ vypadal poměrně vážně. Chovanec byl totiž stíhán pro mnohamilionové podvody. Údajně stál v čele pětičlenného gangu, který využíval ke svým podvodům internet. „Pětice obviněných slibovala naoko lidem úvěry s vědomím, že tyto půjčky sjednány nikdy nebudou,“ řekl tehdy policejní mluvčí Jozef Bocán. Slib úvěru byl vázán na vstupní poplatek. Chovancova skupina měla podvést nejméně dva tisíce lidí.

Mladý muž, který v komunálních volbách 2010 Pardubáky sponzoroval, tak nakonec putoval do vazební cely a začaly dlouhé soudní procesy, které trvaly roky. „Skončil jsem na dva měsíce ve vazbě a moje firma pod tíhou situace fakticky skončila,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES Chovanec.

Musel zaplatit pokutu a dostal podmínku

Ten nakonec z celé situace nevyvázl jako nevinný, byť se všechny původní možné trestné činy nepotvrdily.

„Probíhalo policejní vyšetřování, během kterého se postupně zastavovaly celé větve původní kauzy, až zůstala jen jedna část. Ta skončila na dlouhé roky u soudu. Už jsem nechtěl i s ohledem na rodinu podstupovat další a další procesy, a tak jsem nakonec přistoupil na trojstrannou dohodu mezi soudem, obhajobou a obžalobou. Ta říkala, že uhradím celou údajně způsobenou škodu, dostanu pokutu a také podmínku. Tím se celá věc pro mne uzavřela. Dnes tak neexistuje žádný klient mé původní firmy, který by přišel byť o jedinou korunu,“ uvedl Chovanec.

Přesto je logické, že si na něj řada politiků při jeho comebacku vzpomněla, a tak nemohl být návrat na výsluní přehlédnutelný. Když se jeho firma CFIG těsně po dokončení opravy stadionu Arnošta Košťála stala partnerem FK Pardubice a aréna se přejmenovala podle ní, byl ještě klid. Větší rozruch přišel ve chvíli, kdy na semináři pro zastupitele Chovanec oznámil touhu po zástavbě zeleného prostoru mezi Hradeckou ulicí a sídlištěm Polabiny.

Plán vyvolal emoce. „Bude zajímavé sledovat, jak které strany zastoupené v zastupitelstvu budou podporovat záměr firmy, která některým z nich přispěla na volební kampaň,“ uvedl na svém Twitteru třeba zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Velmi zdrženlivě se k projektu postavili také zástupci ODS. Sám Chovanec však říká, že nikoho před volbami nesponzoroval. „Coby konzervativec a pravicový volič z přesvědčení jsem nabídl před volbami podporu koalici Spolu. Sešel jsem se se zástupci ODS, kteří ale následně naši podporu odmítli,“ uvedl Chovanec a dodal, že ani žádná jiná strana od něj peníze nedostala.

To ostatně potvrzuje i jeden z lídrů uskupení Společně pro Pardubice František Brendl. „Nemám nic proti panu Chovancovi, ovšem ta stará zkušenost stačila a nechtěli jsme si na ta kamna sahat podruhé. Roky už jsme se neviděli, nemáme žádné kontakty,“ uvedl Brendl, kterému se však nicméně projekt s názvem Bulvár Hradecká líbí.

„Není pravda, že by ničil nějaké zelené plíce Pardubic, jak někdy slyším. Stavěl by jen mezi cyklostezkou do Polabin a hlavní silnicí. To ostatně plánovali už i soudruzi za minulého režimu, jenom to nestihli. Svědčí o tom nedodělaný sjezd ze silnice u mostu Pavla Wonky, který nyní lidé využívají k parkování,“ dodal Brendl.

Nicméně je zřejmé, že Martin Chovanec nebude v příštích měsících a letech v Pardubicích k přehlédnutí. Plány jsou veliké a je jich hodně. A jasné je, že budou vyvolávat emoce. To platí samozřejmě hlavně pro Bulvár Hradecká.

„V rámci osvěty a komunikace jsme spustili stránky na internetu. Připravujeme i kontaktní kampaň v ulicích města i obvodu Polabiny, kde chceme projekt blíže představit tamním obyvatelům. Chceme vyvrátit mýty a hoaxy, které se bohužel kolem projektu šíří,“ dodal Chovanec v reakci na vyjádření hned několika politiků, podle kterých by povolení zástavby mohlo spustit řetězovou reakci a zelený pás kolem Labe by postupně mohl začít mizet.