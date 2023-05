Torzo vedle Kávovin má v Pardubicích nahradit nová kancelářská budova

Pokud to vyjde, Pardubice budou mít další moderní budovu v centru. A navíc se zbaví chátrajícího torza. Firma CFIG se chce během několika málo týdnů pustit do výstavby svého sídla, které nazvala Palachovka.

„Chtěli bychom začít stavět letos v létě. Bude tam nové sídlo firmy CFIG. Dole budou nebytové prostory, které budeme pronajímat. Byli bychom rádi, aby budova, která bude z valné části kancelářská, žila i po večerech či víkendech. Proto jsme koupili franšízovou licenci od jednoho kavárenského řetězce, a na rohu ulice tak otevřeme novou kavárnu,“ uvedl spolumajitel firmy CFIG Martin Chovanec.

Ten se během několika málo měsíců stal jedním z nejviditelnějších pardubických podnikatelů. Jednak v zimě si jeho firma zaplatila pojmenování nově opraveného stadionu pro první fotbalovou ligu. Stadion Arnošta Košťála se tak bleskově proměnil v CFIG Arenu. Nedávno pak zase podnikatel představil zastupitelům svůj plán na zástavbu luk mezi Hradeckou ulicí a sídlištěm Polabiny.

„Budova je již delší dobu rozestavěná a podařilo se nám ji získat za zajímavých podmínek. Jsem pardubický patriot, takže i z toho důvodu jsme příliš neváhali,“ uvedl Chovanec a dodal, že dům s pohnutou historií koupil od stavebního konsorcia enteria.

„Budovu stavěl původně soukromý investor, který se dostal do potíží, a projekt vlastně zkrachoval. Stavěl totiž i bytový dům v Milheimově ulici a kvůli tomu měl oplétačky s policií. Projekt tak zkrachoval. Později ho koupila firma enteria, protože to stavěla jedna z jejích společností Marhold. Poté dokoupila pozemek, doplatila bankovní úvěr a pak nám to prodali,“ řekl Chovanec.

Deset roků byla budova prázdná, nicméně hlavně v prvních letech po zastavení prací se v budoucích kancelářích scházeli třeba uživatelé drog.

„Přestavěním torza budovy zbavujeme město i doupěte, ve kterém si dávali schůzky uživatelé drog. Budovu jsme našli v příšerném stavu. Všude stříkačky, neskutečný nepořádek. Chodili jsme tam v neprodyšných oblecích, v rukavicích. Ve výtahové šachtě si udělali návštěvníci skládku, našli jsme pelechy z polystyrenu, nebyl to úplně hezký pohled,“ dodal Chovanec.

Obvod budovu aspoň zatarasil

Podle starosty pátého městského obvodu Jiřího Rejdy však binec musel být už staršího data. Jeho radnice se prý postarala o to, aby se do objektu nikdo nedostal. „Myslím, že v roce 2017 jsme kolem budovy postavili ploty a také se zazdily přístupy. Od té doby tam nikdo nechodil,“ uvedl starosta zvolený za ANO.

Ovšem jinak zvláštní emoce v Rejdovi nový projekt v jeho obvodu nevyvolává. Možná tomu tak je kvůli tomu, že majitelé firmy CFIG s ním nekomunikují. „Nevíme o tom vlastně nic, kromě toho, co je uvedeno na internetu. Zástupci investora nás nekontaktovali,“ uvedl Rejda, který může být ostražitý i z toho důvodu, že o brzkém zahájení stavby se mluvilo už před dvěma roky. „Uvidíme, jak to celé dopadne, obvodu se to nijak netýká, jen tím, že je to na našem území,“ dodal starosta Dukly.

Palachovka má být hotová do konce roku 2024. Nabídnout by měla na rohu ulic Jana Palacha a Na Spravedlnosti provozovnu kavárenské společnosti Coffeeshop Company. V plánu je 2 500 metrů čtverečních komerčních ploch a 240 metrů čtverečních zelených teras.

„Mělo by to být důstojné sídlo, naše firma slaví deset let, tak to bude jakýsi dárek,“ dodal Chovanec jehož skupina se podle webu firmy angažuje v odvětví financování, realit a pohledávek.

„Skupina CFIG zaujímá důležité postavení také na poli e-commerce, a to především ve správě finančních portálů. Investuje také do zachování českého umění, které tvoří převážnou část firemní sbírky,“ stojí na webu firmy.