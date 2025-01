Ostudné torzo z centra Pardubic je pryč. Kanceláře Palachovka začínají žít

Firma CFIG se pustí do dostavby opuštěného torza na ulici Jana Palacha. | foto: Firma CFIG

Téměř patnáct let hyzdil skelet obří betonové budovy centrum Pardubic.

V roce 2009 ji začal stavět soukromý investor, který posléze zkrachoval, a velký dům neměl kdo dostavět. To se změnilo v roce 2023, kdy objekt koupila společnost CFIG a přišla s plánem na její dokončení.

„Dole budou coworkingové kanceláře, které chce naše firma pronajímat za zvýhodněné nájemné pro lidi, již rozjíždějí svůj byznys. Svých zaměstnanců tam budeme mít kolem 50 až 60. Po dostavbě za zhruba rok až dva se bude kancelářská budova jmenovat Palachovka,“ uvedl na začátku léta 2023 zakladatel firmy CFIG Martin Chovanec.

Nakonec se časově trefil docela přesně. Dům je praktický hotový, takže práce trvaly zhruba rok a půl. Do kanceláří se už stěhují první pracovníci. „Stěhování začalo nyní přes svátky. Ale ještě se tam budou zhruba dva měsíce dodělávat některé věci. V mírném skluzu je fasáda a také nějaké věci v interiéru. Navíc ještě doděláváme vybavení v některých prostorech. Slavnostní otevření celého objektu chystáme na konec února,“ uvedl pro iDNES.cz Chovanec.

Podle jeho odhadů měla dostavba budovy stát něco přes 170 milionů korun. Firma CFIG přitom nechtěla na projektu nijak šetřit. „Palachovka, s kvalitním vybavením, relaxačními zónami, a dalšími službami, nabídne CFIG a dalším nájemcům nejen reprezentativní prostory, ale také moderní pracovní zázemí, které podporuje inovace a růst,“ stojí na webu společnosti.

Ve spodní části komplexu bude kavárna

Ale Palachovka by neměla být jen studenou kancelářskou budovou. Projektanti chtěli, aby se její spodní část stala přirozenou součástí okolí objektu. „Součástí nové budovy bude také kavárna, která ponese název Café Palachovka. Tato kavárna bude umístěna v přízemí a nabídne moderní a příjemné prostředí nejen pro zaměstnance budovy, ale i pro veřejnost,“ píše se v prohlášení společnosti CFIG.

Z opravené budovy a zmizení problematického torza, ve kterém nacházeli útočiště lidé bez domova nebo uživatelé drog, mají pochopitelně radost i na radnici pátého městského obvodu, kam Palachovka spadá. S místem totiž byly v posledních letech jen problémy.

„To, co jsme tady našli, nikdo nechce vidět. Výkaly, stříkačky, nepořádek. Úklidová četa pracovala v oblecích, které používaly sestry za epidemie covidu-19,“ uvedl Chovanec.

„Budovu jsme museli před lety nechat vlastně zazdít a znemožnit do ní vchod, stahovali se sem dost problematičtí lidé,“ doplnil k tomu starosta městského obvodu Jiří Rejda z hnutí ANO, který se nyní těší, že s nedalekým podnikatelským inkubátorem P-Pink konečně ulice začne vypadat i díky Palachovce k světu.

„Stane se z toho třída, kde to žije, kde je to příjemné, kde se nebudou lidé v noci bát chodit. Ulici si pamatuji ze svého dětství jako pěknou. Nyní má bohužel spíše nálepku ghetta. Věřím, že se to po dostavbě Palachovky změní,“ řekl starosta.

A měnit se bude ulice, která za železničním podjezdem pokračuje jako třída 17. listopadu, i nadále. Výhledově se totiž bude vyklízet areál firmy Kávoviny, na jejichž místě by developer rád vybudoval stovky nových bytů. Rozsáhlé pozemky koupil od průmyslníka Jaroslava Strnada fond developera Jiřího Rulíška.

V plánu je výstavba prakticky nové městské čtvrti za zhruba dvě miliardy korun. „Aktuálně hledáme vhodného partnera – architekta, se kterým přestavbu lokality zpracujeme. Od toho se budou odvozovat detaily. Nyní odhadujeme, že se investiční náklady budou pohybovat kolem 1,8 miliardy korun. Pozitivní je, že nebudeme potřebovat změnu územního plánu,“ uvedla nedávno pro deník e15 Hana Vyplelová, šéfka Rulíškova fondu Imos Development, který bude mít projekt na starosti. Projekt tak naváže na nové domy Na Spravedlnosti.