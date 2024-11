Na Králicku nestačí dodávky proudu pro obce i chystaný Lidl, ČEZ slíbil nápravu

Podobná rozvodna jako v Poličce vznikne do několika let i v Králíkách. | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Není to tak dlouho, co firmy na Poličsku marně žádaly distributora elektrické energie o navýšení rezervovaného příkonu a majitelé nových rodinných domů se museli smířit s hlavním jističem o velikosti maximálně 32 A (ampérů).

Jedna z hlavních bariér rozvoje regionu padla před pěti lety, kdy polostátní ČEZ postavil v Poličce novou elektrickou rozvodnu a od Hlinska dovedl vedení velmi vysokého napětí.

Obec Dolní Morava se loni na podzim pustila do stavby nové kanalizace za 200 milionů korun. Investice v horském údolí má být dokončena příští rok na jaře. Problém však nastal s energeticky náročnou čistírnou odpadních vod, jejíž příkon má dosahovat 160 kW. K hladině vysokého napětí odběrné místo připojit nejde. V síti není taková kapacita.

„Jeden z černých scénářů byl, že si pořídíme dieselový agregát, který bude fungovat jako elektrická centrála. Zásobovací auto s naftou bychom tady měli neustále. Obec by to zruinovalo. Všichni jsme pevně doufali, že se to vyřeší, což se také povedlo,“ řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Kvůli rozvoji lyžařských areálů v Dolní Moravě a v Červené Vodě distribuční soustava nedostačuje aktuálním potřebám ani v Králíkách. „ČEZ je nám v této chvíli schopen připojit pouze byty a rodinné domy. Co se týče firem a podnikatelských aktivit, které by větší podporu energie požadovaly, tak v tuto chvíli platí stop stav,“ řekl starosta Králík Václav Kubín.

Lidl čeká na silnější přívod

Příliv tisíců lidí do regionu v zimní i letní sezoně vycítil i řetězec Lidl, který chce ve čtyřtisícovém městečku u hlavní kruhové křižovatky postavit supermarket. Od loňského května zde společnost vlastní hektarový pozemek. Stavět však kvůli malé kapacitě sítě nelze. V lednu se představitelé řetězce dokonce účastnili koordinační schůzky samospráv se společností ČEZ Distribuce.

Ta připravuje několik projektů, které mají v náročném horském prostředí Králicka navýšit kapacitu elektrické energie a zajistit její spolehlivé dodávky.

První záchranou má být zdvojení stávajícího vedení 22 kV mezi Jablonným nad Orlicí, Čenkovicemi a samostatným vývodem pro Červenou Vodou. Před pár týdny zahájená investice má zajistit více volného výkonu pro připojování v širší oblasti.

Že nebude stavba jednoduchá, svědčí i fakt, že jinde nadzemní vedení bude muset být v okolí Bukové hory kvůli sjezdovkám svedeno pod zem. Hotovo by mělo být příští rok na podzim. Daleko náročnější stavbu čeká Králicko za pár let, kdy by do Králík mělo být přivedeno velmi vysokého napětí 110 kV. Nová linka by se u Horních Heřmanic měla napojit na stávající vedení, které vede z rozvodny Krasíkov do Jablonného nad Orlicí.

„V tuto chvíli jsou dokončeny nutné změny územních plánů obcí Horní Heřmanice, Červená Voda a Heroltice u Štítů. Pokud půjdou všechny postupy dle našeho aktuálního předpokladu, tak bychom s ohledem na složitosti projektu, velké množství vlastníků pozemků a katastrů obcí měli zahájit realizaci stavby vedení 110 kV nejdříve v roce 2027,“ uvedl Martin Molinger, člen představenstva společnosti ČEZ Distribuce, která za zkapacitnění elektrické sítě v regionu investuje okolo 600 milionů korun.