Dívky si spletly vlak a neměly na cestu k babičce, pomohli strážníci

Dvě dívky cestovaly za babičkou do Chrudimi, spletly si však vlak a jejich cesta neplánovaně skončila na pardubickém nádraží. Na další cestu už ale neměly peníze, tak se rozhodly stopovat auta.

„Pohybovaly se v křižovatce na rušné silnici směrem na Chrudim, což strážníkům oznámil projíždějící řidič. Hlídka pak skutečně našla obě dívky poblíž vozovky,“ uvedla mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Tou dobou se už děvčata vracela zpět na pardubické nádraží. Usoudila, že cesta vlakem bude přece jen bezpečnější, i když by musely jet bez jízdenek.

„Strážníci nakonec dívky doprovodili na nádraží a koupili jim jízdenky do původní cílové stanice,“ řekla Klementová s tím, že hlídka ještě dohlédla na to, aby dívky skutečně nastoupily do správného vlaku a dala vědět babičce správný čas příjezdu.