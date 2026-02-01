Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel člověk. Hořet začalo v jednom z pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Hasiči zasahovali v České Třebové u požáru bytu v domově s pečovatelskou službou. (31. ledna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

„Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o požár v pokoji jednoho z bytů. V požárem zasaženém bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života,“ uvedla Pipiš.

Požár byl nahlášený ve 21:30. Hasiči v domově odvětrali zakouřené prostory chodeb a kontrolovali všechny klienty, které nemuseli evakuovat. Dva lidi si převzala záchranná služba. Okolnosti a příčiny požáru jsou v šetření.

