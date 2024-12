Kolaps v Třebové: hodiny bez vody i informací, do vlaku si lidé objednávali pizzu

Měla to být normální cesta jako každou jinou neděli. Jenže kvůli technické závadě v jednom z nejvytíženějších železničních uzlů v zemi se pro mnohé cesta z jednoho konce republiky na druhý změnila v zážitek, na který dlouho nezapomenou.

Zejména dálkové vlaky, které v nedělní špičce přepravují stovky lidí za prací a do škol, nabraly několikahodinové zpoždění. Expres IC 511 Ostravan, který z pražského hlavního nádraží odjíždí krátce po půl čtvrté odpoledne s příjezdem do Bohumína před sedmou hodinou večer, dorazil do cílové stanice až dnes ve tři ráno. Lépe na tom nebyl ani z opačné strany jedoucí mezinárodní vlak EC 140 s pravidelným odjezdem ze Žiliny krátce po půl třetí odpoledne a příjezdem do Prahy o půl osmé večer.

Ranní vstávání měli dnes ráno krušné cestující dalších, převážně dálkových spojů, které v neděli zasáhla hned dvojí porucha trakčního vedení v České Třebové. První incident nastal kolem půl páté odpoledne. Poté, co se provoz ve 21 hodin obnovil, stal se druhý kolem desáté večer.

„Jsme s manželkou a přáteli ve vlaku už přes tři a půl hodiny, někde u Lanškrouna. V Praze jsme měli být původně cca ve 20:00. Informace nula. Nikdo nic neví a průvodčí někam zmizeli. Jak dlouho budeme čekat? Nevíme. Jídlo si koupit už nemůžete, protože došlo. Pití už oficiálně také neprodávají, ale v první třídě mají kartony mattoni 0,5 l vod, které ale nejsou na prodej a jsou jen pro první třídu. Naštěstí nám tajně jedna paní dala. Super nedělní večer,“ postěžoval si do diskuse pod nedělním článkem o železničním kolapsu v České Třebové Antonín Zlatníček.

Vlaky jezdily přes Vysočinu Několikahodinová zpoždění se dotkla desítek vytížených vlaků na křižovatce dvou hlavních železničních koridorů. Spoje, které vyjížděly později, stihli železničáři odklonit přes Vysočinu, kde před pár dny naštěstí výluka skončila. Šlo například o rychlíky Vindobona či Metropolitan Slovenská strela Českých drah, které byly mezi stanicemi Kolín a Brno odkloněny na trasu přes Havlíčkův Brod. Zvláštní jízdu zažili cestující Railjetu 78, který měl ze Štýrského Hradce namířeno do Prahy. Uvázl však ve Svitavách, aby se následně vrátil do Brna a také jel do Prahy oklikou přes Vysočinu. Několikahodinová zpoždění hlásili i soukromí dopravci.

Nebyl sám, kdo si železniční kolaps vysloveně protrpěl. „V cca 17:20 jsme vyjeli z Olomouce a nyní v 0:43 jsme v Chocni a každou chvíli zastavujeme. Nikdo nám nedal žádné info a za celou dobu jsme si pro 4 lidi vyžebrali 1l vody,“ psala bezradná Klaudie Dvořáková.

Ze vzniklé situace byli rozezleni i někteří strojvedoucí. „Já řídím vlak R893 do Luhačovic, už jsem tam měl být, ale zastavili mě v Třebovicích v Čechách, už tam stojím 189 minut. 16:30 vznikla nehoda a teprve v asi 20 h přijdou s nápadem použít motorové mašinky. Správa železnice evidentně trpí myšlenkovou zácpou,“ napsal na Facebooku Andrej Dobner, který má v profilu uvedeno, že je mimo jiné strojvedoucím Českých drah.

Přes chladné počasí podle mnohých cestujících panovalo ve vlacích i na nádražích dusno, lidé byli v pozdních večerních hodinách nervózní, neboť z rozhlasu ve vlacích ani ve stanicích neměli dost informací.

Na vině byla i špatná komunikace mezi dopravci. České dráhy mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí zavedly náhradní autobusovou dopravu. Na webu však upozornily, že se nepodařilo zajistit dostatek autobusů.

Vedlo to k mnoha paradoxním situacím. „Pendlující busy byly od Českých drah, ale ve vlacích uvázlo dost lidí z RegioJetu. Ten stál a čekal v Dlouhé Třebové. Jenže tam ty pendlující busy samozřejmě nejezdily. Pak přijel poloprázdný RegioJet z Dlouhé Třebové do Ústí. Zastavil a samozřejmě do něho nepustili nervózní cestující, kteří měli jen jízdenku na spoje ČD,“ řekl o železničních manévrech Martin Švec, jenž se vracel večerním rychlíkem z Brna do Chocně. Domů dorazil „jen“ s dvouhodinovým zpožděním, a to pouze díky příznivé souhře náhod. Mnozí do cíle své cesty nedorazili vůbec.

Po desáté hodině večer podle webu Českých drah provoz přerušilo další poškození trakčního vedení a následný požár u trati.

„Koridor stojí v obou směrech, trakční vedení záhadně vypadává a jiskří dále. U nádraží bliká šest hasičských aut, hasiči krčí rameny. Nádražní hala je plná lidí s dětmi včetně nás. Stejně jako hasiči nikdo nic neví,“ napsal v jedenáct hodin večer Jan Stankovič.

Podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky nakonec o požár nešlo. „Zajiskřily dráty v kolejišti, lidé zavolali hasiče, proto vyjelo několik jednotek na místo. Ale nedošlo tam k plamennému hoření. Hasiči to na místě zkontrolovali a pomohli evakuovat asi 300 lidí z rychlíku do nádražní budovy. Lokomotiva měla poškozený sběrač,“ řekl Kavka.

Pizza přímo do vlaku

Mnozí lidé přesto nepropadli zoufalství a brali celou věc s nadhledem. Dlouhou chvíli si zkrátili objednávkou pizzy přímo do vlaku cestující v Ústí nad Orlicí. A nepotřebovali k tomu ani vlakový personál. „Stojíme v Ústí nad Orlicí. Už přes dvě hodiny. A pak jsem dostal nápad století: objednat pizzu. Zlákal jsem celé kupé, a když mi pizzu dovezli, jiní cestující z vlaku tleskali a uznale kývali hlavou,“ pochlubil se Jan Žabka s příběhem a fotografií, na které si všichni pochutnávají na pizze. V Zábřehu pro změnu mohli cestující svlažit hrdlo v nádražní restauraci, kterou nechal její provozní otevřenou až do odjezdu zpožděného vlaku.

Přestože Správa železnic uvedla, že provoz byl obnoven po 23. hodině, nejvíc zpožděné vlaky začaly jeden z nejvytíženějších uzlů v zemi opouštět až po půlnoci. „Průjezd byl omezený do druhé hodiny ranní, neboť probíhaly další práce,“ dodal mluvčí drážních hasičů.

Doba odstraňování technické závady na trakčním vedení byla v noci posunuta na desátou hodinu dopoledne. Ani tento čas však už neplatí. „Předpokládaný konec omezení je v 15.05,“ hlásil v poledne web Správy železnic. Vlaky aktuálně nabírají až půlhodinová zpoždění.

Českotřebovský železniční uzel je klíčový pro osobní i nákladní dopravu v Česku. Jakákoli mimořádná událost zde paralyzuje stovky vlaků, které mají namířeno ze severu na jih nebo z východu na západ.

Je to v krátké době druhý kolaps na železnici v České Třebové. Předminulý týden v pátek na nádraží vykolejil při posunování motorový vlak bez cestujících. Nikdo se nezranil, po nehodě zůstalo poškozené kolejiště. Kvůli technické závadě byla železniční doprava paralyzována i letos v létě.

Podle Správy železnic by několikrát odkládaná rekonstrukce morálně zastaralého železničního uzlu z 60. let minulého století by měla začít ještě letos.