Pardubický Červeňák musí zůstat divoký, rozhodli lidé v online diskusi

Lokalitě dal jméno most Červeňák je název pro historický most přes Chrudimku v Pardubicích, který se nalézá v prostoru bývalého armádního cvičiště 1. železničního pluku. Byl řadu let veřejnosti nepřístupný, jelikož se nacházel v uzavřeném vojenském prostoru. Most byl vybudován v roce 1935. Konstrukce střední hlavní části původně stála od roku 1910 v místě dnešního Prokopova mostu asi dva a půl kilometru níže po proudu, kde ovšem přestávala vyhovovat provozu. Vojáci 1. železničního pluku konstrukci vysunuli o něco severněji a na jejím místě byl vybudován most nový. Po jeho zprovoznění byla konstrukce rozebrána, přepravena na stávající místo. Název mu dal původní červený nátěr.