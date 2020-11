Co chcete na Červeňáku? Pardubičtí radní se zeptají lidí v online diskuzi

Pardubáci mohou ovlivnit podobu Červeňáku. Politici se jich i v době koronavirových opatření zeptají, co všechno by v okolí Chrudimky rádi viděli. Použijí k tomu netradiční internetovou debatu.

„Magistrát města Pardubic se rozhodl uspořádat veřejné online setkání zaměřené na budoucnost bývalého vojenského prostoru Červeňák,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Cílem společného setkání s místními rezidenty je podle ní prodiskutovat, jakým směrem by se dále mohla celá oblast vyvíjet a co by měla občanům Pardubic v budoucnu nabídnout.

„Rádi bychom z této lokality vytvořili pro veřejnost lákavé a hlavně bezpečné místo. Rozhodli jsme se proto uspořádat tuto online diskusi, abychom zjistili, jaké požadavky a představu veřejnost má, co by zde podle lidí mělo vzniknout či jaké změny navrhují,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Do debaty, která se bude konat ve dvou termínech, 12. a 19. listopadu vždy od 18 hodin, budou moci svými názory přispět jen předem přihlášení účastníci s fungujícím mikrofonem a kamerou.

„Připomínky, které v rámci diskusí zazní, nám mohou pomoci při vytváření územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák a která jasně stanoví, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny,“ dodal Nadrchal.

Registrace na jeden z termínů je možná už od dnešního dne na webu http://bit.ly/Cervenak zde. Pro registraci, která se provádí prostřednictvím speciálního formuláře, je nutné zadat celé jméno, e-mail a místní příslušnost či organizaci, kterou zájemce zastupuje.

Přihlášeným účastníkům bude na e-mail zadaný při registraci zaslán před zahájením online setkání odkaz, jehož prostřednictvím se dostanou do virtuální komunikační síně v rámci platformy Zoom.

„S podrobným scénářem i informacemi o funkcích této platformy budou účastníci seznámeni hned v úvodu této moderované online diskuse, která by měla trvat 90 minut,“ dodala Iveta Koubková.

Změny začaly opravou mostu

V Červeňáku, který byl vlastně dlouhé roky džunglí s chátrajícími mosty přes řeku, se však už nějakou dobu pracuje. Město se totiž pustilo do opravy mostu zvaného Zeleňák, tak aby lidé mohli bezpečně přecházet Chrudimku.

„Opravený most spojí čtvrti Višňovka a Pardubičky, poslouží pěším a cyklistům. Most opravujeme za přijatelnou cenu 7,3 milionu korun. Propojíme břehy Chrudimky z Pardubiček do městského obvodu V, nejbližší je lávka na Vinici, ale vede do jiné části,“ řekl Nadrchal zvolený za hnutí ANO.

Kvůli bezpečnosti město zatím zavřelo v přírodní lokalitě Červeňák hned dva mosty. Zeleňák opravuje, most Červeňák nechává mimo provoz, protože je víc poničený. Oprava či stavba nového mostu se podle Nadrchala městu nevyplatí.

„Červeňák je v katastrofálním stavu. Zatím neplánujeme jeho rekonstrukci či náhradu, stálo by to mezi 30 až 60 miliony korun. A vzhledem k tomu, že kolem má vést severovýchodní obchvat a cyklostezka, jeho oprava postrádá smysl,“ dodal Nadrchal.

Most Zeleňák bude od konce listopadu pouze pro pěší a cyklisty, i když bude mít nosnost 3,5 tuny a výjimečně po něm mohou projet například sanitky či hasičské vozy. „Vyměňujeme trámy, konstrukci, fošny. Most byl v dezolátním stavu. Lidé se snaží přes něj chodit. Údajně tady v sobotu přelezli zábradlí, fotili se na mostě. Lidé jsou všeteční. I na zabezpečeném staveništi se jim něco může stát,“ řekl Daniel Mandys z firmy MP Střechy-Sport.