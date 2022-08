Podobu pardubického přírodního parku Červeňák určí lidé, slibují radní

Co se týče zeleně v Pardubicích, málokdy našli aktivisté a politici společnou řeč. Existuje ale výjimka jménem Červeňák. Bývalý vojenský prostor se bude proměňovat po dohodě obou stran. Alespoň to slibuje vedení města.

„Budoucnost a využití tohoto území je předmětem zájmu veřejnosti. Ta se podílela velkou měrou i na tvorbě již schválené podrobné územní studie, z níž bude projekt revitalizace Červeňáku vycházet. Veškeré úpravy v tomto území se budou dělat v souladu s touto studií, tedy s většinovým názorem veřejnosti,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal z ANO.

Pravdou je, že lidé z Iniciativy Přírodní park Červeňák se do akce vlastně už pustili. Pravidelně v někdejším armádním areálu pořádají jarní úklid odpadků, starají se tam o louky a třeba v lednu obnovovali nedaleko Chrudimky třešňový sad.

„Kdo z vás ví, že na Červeňáku byla třešňovka? A kdybyste neměli na konci ledna zrovna co dělat, tak můžete dorazit na brigádu a podílet se na obnově sadu,“ zvala v lednu lidi na výpomoc iniciativa.

Práce je však v roky neošetřovaném území mnohem více. Akce má spolykat několik desítek milionů korun. „Odhadujeme, že obnova této přírodní oblasti bude stát kolem 60 milionů. Samozřejmě se budeme snažit získat alespoň na část těchto nákladů dotace. Chceme, aby byl zachován přírodní charakter území, aby v těsném sousedství města zůstala volná příroda a aby sloužila k relaxaci, odpočinku i poučení návštěvníků,“ uvedl Nadrchal.

Zachovalé mostní pilíře zůstanou

Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je například i práce s vodou, konkrétně například podpora tvorby tůní, coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují.

„Během revitalizace by měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu obnovy by měly být zachovalé technické prvky jako mostní pilíře a stávající objekty,“ uvedla mluvčí města Nataša Hradní.

Území bývalého vojenského cvičiště, které město získalo od armády v letech 2017 a 2019, má rozlohu zhruba 19 hektarů. Oblast kolem řeky je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy.

Město již nechalo opravit první ze dvou mostů, které spolu s pozemky získalo, a zajistilo tak průchodnost Červeňáku pro pěší i cyklisty, dobrovolníci území vyčistili od odpadků a podobně.

„Lokalitu chceme doplnit o mobiliář, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů,“ dodal Nadrchal.