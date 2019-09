Pardubice už hospodaří v bývalém vojenském areálu. Vstup je na vlastní nebezpečí

Radnice, která je od konce května vlastníkem těchto pozemků, se takto, ale i dalšími opatřeními, snaží minimalizovat rizika, která s sebou pobyt v dávno nevyužívaném území nese. Návštěvníci z toho radost nemají.

Lidé, kteří roky chodili tak trochu načerno do bývalého vojenského prostoru Červeňák běhat nebo venčit psy, zřejmě žádnou radost z přepsání pozemků na město nemají. Když ještě bývalé cvičiště armády patřilo ministerstvu obrany, tak si na březích Chrudimky mohli dělat vlastně, co chtěli. Od jara to už neplatí. Přibyly zákazové značky, závory a ploty.

„Chodím do Červeňáku se psem a moc nadšený nejsem. Oba dva mosty zablokovaly ploty a už se tam skoro nedá projít. Lidé to stejně zkouší, ale je to problematické. Na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu v celé oblasti třeba chybí koše, a tak se všude válí plastové lahve a další odpad. Čekal bych, že když se město chce starat, tak to bude dělat pořádně,“ uvedl Robert Přinesdomů, který bydlí nedaleko bývalého vojenského prostoru.

Na druhou stranu politici se hájí tím, že nic jiného, než celý areál oplotit, jim nezbývalo.

„Cvičiště bývalo kdysi oplocené. Po letech nepoužívání je plot pryč a příroda si se cvičákem poradila po svém. Je to vlastně kus volné přírody, kam si lidé zvykli chodit na procházky, běhat a podobně,“ uvedl s tím, že to politici nechtějí se zákazy přehánět.

„V navštěvování Červeňáku jim nemůžeme a nechceme bránit, ostatně prostor má sloužit právě pro rekreační účely obyvatel Pardubic, s tím jsme jej od armády přebírali. Na druhé straně si lidé musí být vědomi toho, že i když jsme se snažili co nejvíce eliminovat rizika, stále jde o neudržovaný pozemek, na který vstupují na vlastní nebezpečí,“ doplnil.

Město se tak podle něj zhruba dvoumilionovou investicí snaží omezit možná rizika pohybu v této lokalitě. Například nechalo zajistit všechny vstupy do zchátralého objektu, který kdysi býval jídelnou, ale nyní jej obývali bezdomovci, nad příkrý sráz nechalo nainstalovat zábradlí a podobně.

Město má na dlouhou dobu svázané ruce

„Nikdo nemůže přehlédnout ani to, že oba mosty přes Chrudimku jsou uzavřené a vstup na ně je nebezpečný, vjezdu automobilů do bývalého vojenského prostoru brání nové závory,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, do jejíž gesce vedle investic spadá také péče o životní prostředí.

„Jsme si vědomi toho, že v Červeňáku město získalo cenou přírodní lokalitu a tak k němu také musíme přistupovat. Zavázali jsme se jej užívat ve veřejném zájmu, máme pracovní skupinu, která má za úkol zpracovat studii možného budoucího využití. Jsou v ní zastoupeny jak politické kluby, tak i různá uskupení angažující se v ochraně přírody,“ řekla náměstkyně.

Otázka je, co kdo může vymyslet. Město má s nakládáním pozemků hodně svázané ruce.

„Uvidíme, s čím lidé přijdou, manévrovací prostor velký nemají, jednou z podmínek smlouvy s armádou je, že tyto pozemky nemohou být dvacet let komerčně využívány. Já osobně předpokládám, že by tu mohlo vzniknou zázemí pro rekreanty a sportovce, možná by část mohla sloužit ekologické výchově mládeže,“ dodala Dvořáčková.

Pardubice usilovaly o bezúplatný převod pozemků v lokalitě Červeňák od roku 2011. Až letos zhruba 19 hektarů pozemků na březích Chrudimky získaly. Musí je ale 20 let využívat ve veřejném zájmu. Pozemky tak nesmí být komerčně využívány, pronajaty ke komerčním účelům, ani prodávány a měly by sloužit veřejnosti jako rekreační městská zóna pro vzdělávací, sportovní a výchovné aktivity.