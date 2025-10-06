Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v Poličce.

Úřadům se po několikaměsíční snaze podařilo zastavit ve Včelákově na Chrudimsku práce na nelegální stavbě rodinného domu o výměře více než 600 metrů čtverečních. Jen pár týdnů poté, co redakce iDNES.cz přišla s informací, že na poli za obcí bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem vzniká černá stavba, dělníci staveniště opustili.

Do městyse s více než pětistovkou obyvatel fakt, že se na staveništi od června nic neděje a nikdo se tam nepohybuje, přinesl velký pocit úlevy.

„Po medializaci případu zmizely z pozemku kamery a odvezeno bylo asi 40 palet cihel. Od té doby se tam nikdo neukázal. Času od času musíme jen uklidit zbytky igelitů, které ze stavby lítají po Včelákově. Doufám, že to budeme mít všichni brzo z očí,“ popsal současný stav starosta Včelákova Jan Pejcha.

Podle odhadů jsou na poli za Včelákovem prostavěny zhruba dva miliony korun. Stavební úřad v Poličce pokračuje v řízení o odstranění nelegální stavby. (6. října 2025)
Vizualizace rodinného domu, který si chtěl Zdeněk Navrátil postavit na svém pozemku bez jakéhokoli povolení. (6. října 2025)
Rodinný dům začal vznikat za obcí v místech, kde to územní plán nedovoluje. (6. října 2025)
Od června se na stavbě nikdo nepohybuje, zmizela také bezpečnostní kamera, která soukromý pozemek monitorovala. (6. října 2025)
Dělníci před medializací případu stihli postavit ještě několik zdí. (6. října 2025)
Černá stavba uprostřed pole na pozemku o výměře téměř tři tisíce metrů čtverečních začala růst na sklonku minulého roku. Rodinný dům si na poli vysnil Zdeněk Navrátil, který podle veřejně dostupných informací figuroval jako manažer ve významných developerských a investičních společnostech. Ačkoli od začátku od hlineckých úředníků věděl, že se na pozemku nesmí s ohledem na platný územní plán za žádných okolností stavět, začala stavba růst bez stavebního povolení a bez souhlasu s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Spor zaměstnává úředníky i policii

Jelikož majitel pozemku začal před úřady obstruovat zrušením datové schránky a nepřebíráním dopisů, úředníci pár dní nato označili stavbu informačními tabulkami s upozorněním na vydané rozhodnutí zakazující stavební činnost. Stavebník se proti rozhodnutí odvolal a stavěl dál i přesto, že odvolání nemělo odkladný účinek – to znamená, že zákaz musel respektovat do doby, než o odvolání rozhodne krajský úřad, který stejně rozhodnutí hlineckých úředníků potvrdil.

Stavební úřad v Hlinsku proto na stavebníka podal trestní oznámení. „V souvislosti se stavbou v obci Včelákov jsme přijali trestní oznámení pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celá věc je nyní ve fázi prověřování,“ potvrdila policejní mluvčí Dita Holečková.

Podle hlineckého stavebního úřadu byla věc jasná. Informační tabulky osazené přímo na stavbě upozorňovaly stavebníka i provádějící firmu na nezákonnou činnost. „Stavba přesto několik měsíců pokračovala i nadále. Stavebník se proti zákazu odvolal, o zákazu tedy věděl,“ řekl za stavební úřad v Hlinsku Pavel Mudroch.

Na poli u malé vesničky vzniká černá stavba, starosta doufá v zásah státu

Trestní oznámení podal na úředníky i Zdeněk Navrátil, kterému měli způsobit svým jednáním stres. Vůči úředníkům uplatnil námitku systémové podjatosti, protože vedoucí úřadu na jednom z jednání neudržel nervy na uzdě.

Kvůli podjatosti krajský úřad celý spis na konci srpna přiřadil stavebnímu úřadu v Poličce, který bude rozhodovat o dalším osudu stavby. „Stavební úřad pokračuje v řízení o nařízení odstranění stavby. V současnosti jsou stanoveny úkony spojené s místním šetřením. Zatím vzhledem k probíhajícímu šetření nemůžeme sdělit další informace,“ uvedla mluvčí města Poličky Naděžda Šauerová.

Z odpovědnosti se nevyvlékla ani stavební firma, která dům rozestavěla. Vůči ní hlinečtí úředníci podjatí nebyli, na jaře jí udělili pokutu, a protože pokračovala ve stavbě, dostala další. První pokutu již uhradila, druhé rozhodnutí nabylo právní moci na konci září, takže bude muset zaplatit i podruhé.

