V Sobětuchách roste načerno rodinný dům, navíc bez respektu k územnímu plánu

Sobětuchy na Chrudimsku se už roky snaží vnést do poněkud živelné výstavby nové čtvrti řád. Nedokážou zatím však prosadit ani tak jednoduchou zásadu, podle níž by všechny novostavby měly mít sedlové střechy. Nejnověji tu vyrostla hrubá stavba domu s plochou střechou bez stavebního povolení. Obec se s tím nechce smířit.

Na černou stavbu upozornili úřady místní lidé. Jejich novostavby regule Sobětuch dodržují, všechny mají sedlové střechy. A teď vedle nich stojí dům, který má střechu plochou.

„Je to stavba bez povolení, která není v souladu s územně plánovací dokumentací,“ řekl starosta Sobětuch Jiří Sokol.

Chrudimský stavební úřad zde provedl na konci dubna kontrolu. „Na jejím základě byla vydána výzva k zastavení stavebních prací,“ uvedl tiskový mluvčí Městského úřadu v Chrudimi Aleš Prokopec. Dodal, že úřad už minulý týden rozeslal oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Zahájeno bude ve chvíli, kdy uplyne patnáctidenní lhůta na podání námitek.

Majitelka pozemku, na němž černá stavba stojí, se k případu nechtěla vyjadřovat.

Sobětuchy s tisícovkou obyvatel zažívají velký stavební boom. Jestliže zde v roce 2002 podle sčítání lidu stálo 153 domů, nyní je jich už přes tři sta. Pro ty, kteří si mohou pozemky ve vesnici dovolit, je to výborná lokalita. Autem je to do Chrudimi dvě minuty, pěšky je to na chrudimské gymnázium jen něco přes kilometr.

Obec požaduje sedlové střechy

Nová vilová čtvrť nabízí architektonickou všehochuť. Obec výstavbu reguluje, nicméně dává stavebníkům hodně volnou ruku. Územní plán jen požaduje, aby nové domy respektovaly venkovský charakter zástavby. Ta je definována tak, že má jít o stavby o jednom nadzemním podlaží, se sedlovou střechou o sklonu 35 až 45 stupňů. Jenže se stačí obcí projít a je jasné, že ani tuto zásadu někteří stavebníci nedodrželi.

Na druhou stranu černá stavba vyrostla v oddělené části Sobětuch na půlce cesty do Chrudimi, kde zatím majitelé asi dvou desítek novostaveb brali územní plán vážně.

Majitelé černé stavby by se teoreticky mohli obávat, že stavební úřad nařídí dům zlikvidovat. Nicméně mají možnost požádat o dodatečné povolení stavby. Když splní požadavky stavebního zákona a úředníci dojdou k závěru, že dům respektuje územní plán, uspějí. Ostatně i nejznámější černá stavba v zemi, vila, kterou Miloš Holeček postavil v Pardubicích načerno a v rozporu s územním plánem, byla i přes silné protesty veřejnosti nakonec zlegalizována.

Argument pro povolení černé stavby v Sobětuchách se přitom nabízí – když úřady v minulosti už v některých případech povolily domy s plochou střechou, proč by to nakonec neměly udělat i v tomto případě?

Sobětuchy však takový postup odmítají s tím, že by pak pravidla pro stavebníky v obci už nikdo nebral vážně. „Pokud by měla být černá stavba zlegalizována, obec se odvolá ke krajskému úřadu. Byl by to precedens,“ řekl Sokol.

Minimálně v jednom případě v roce 2011 obec protestovala proti tomu, že chrudimský stavební úřad v rozporu s územním plánem povolil dům s plochou střechou. Obec se odvolala ke krajskému úřadu, který jí dal za pravdu a stavebnímu úřadu věc vrátil. Avšak pak se nestalo vůbec nic. Stavební úřad vydal nové rozhodnutí, ve kterém v podstatě jen napsal, že má pravdu a obec ne. Sobětuchy spor vzdaly a neodvolaly se. Dům s plochou střechou zde vyrostl. Architektonicky je velmi povedený. Mezi okolní domy se ovšem moc nehodí.