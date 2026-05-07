Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla

David Půlpán
  10:01
Odpůrci nové skladovací haly u Čeperky zkusili prakticky všechno, aby jejímu vzniku zabránili. Územní rozhodnutí vydané pardubickým magistrátem ale už nezvrátí. Nejvyšší správní soud zamítl společnou kasační stížnost obce Čeperka a sedmi lidí z Opatovic nad Labem.

Hala, kde by měla od příštího roku působit společnost Rohlik.cz, vzniká na katastru Opatovic nad Labem, zhruba čtyři sta padesát metrů od nejbližších rodinných domů v Čeperce. Podle územního plánu zde být může. Firma Czech Industrial Development si koupila pozemky v sousedství dálniční křižovatky a začala projekt připravovat.

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026)
Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026)
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že to na zastavení připraveného projektu nestačilo. (20. března 2026)
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že to na zastavení připraveného projektu nestačilo. (20. března 2026)
22 fotografií

V roce 2021 se proti tomu postavili lidé z Opatovic nad Labem. Báli se dopravních problémů spojených s kamiony či auty zaměstnanců, zvýšení hluku, protestovali proti záboru zemědělské půdy. Přidala se i obec Čeperka, která se stavbou haly nesouhlasí.

Boj vedli v zastupitelstvu i během komunálních voleb, bránili se proti rozhodnutí úřadů a u soudu si vymohli vyhlášení místního referenda. V lednu 2023 lidé v Opatovicích hlasovali pro to, že si halu nepřejí. Jenže brzy se ukázalo, že zabránit stavbě, která je v souladu s územním plánem, prakticky nejde. Pokud by tedy obec nechtěla vykoupit od investora pozemky za více než sto milionů korun. A to zastupitelstvo udělat nechtělo.

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Magistrát stavbu povolil, krajský úřad odvolání odpůrců zamítl, krajský soud jejich žalobu zamítl. Poslední šancí to změnit bylo podání kasační stížnosti.

Obec Čeperka v ní argumentovala například tím, že provoz společnosti Rohlik.cz přinese do oblasti větší dopravní zátěž. To investor odmítal a argumentoval tím, že z křižovatky vybudoval k areálu novou komunikaci, díky které bude dopravní zátěž ve skutečnosti nižší. Nejvyšší správní soud přitakal argumentům investora.

„Dopravní řešení stavby je koncipováno tak, že pomocí nově vybudované pozemní komunikace lze očekávat výrazné odklonění i osobní dopravy,“ uvádí se v rozsudku. Soud zároveň zdůraznil, že obavy z dopravy musí být podloženy odbornými posudky, nestačí jen obecná tvrzení.

Obec není univerzální ochránce půdního fondu, uvedl soud

Nejvyšší správní soud odmítl i stížnost obce, podle níž úřady nedostatečně a nesprávně posoudily zábor zemědělské půdy. Podle soudu to není záležitost obce. „Z uvedeného přímé dotčení jejích veřejných subjektivních práv dovodit nelze, přitom stěžovatelka se nenachází ani v postavení univerzálního ochránce zemědělského půdního fondu,“ uvedl soud. Proti rozsudku už neexistují žádné opravné prostředky.

Hala o výšce 16,5 metru má zastavěnou plochu bezmála 25 tisíc metrů čtverečních. Stavba zahrnuje 162 parkovacích míst pro osobní automobily.

Stavební část nové haly bude podle jednatele developerské firmy Czech Industrial Development Jana Jirotky hotová letos v červnu, do konce roku se budou montovat technologie, logistické centrum online supermarketu Rohlik.cz by zde mohlo začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku. S ní se developer dohodl až ve chvíli, kdy překonal hlavní překážky.

Výstavba haly přišla investora na zhruba 1,5 miliardy korun. Zdržení vyvolané spory investici prodražilo. „Přibližně o sto milionů korun,“ uvedl Jirotka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a dva se zranili. Komunikace byla po dobu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků 4,5 hodiny zavřená. Od...

Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově...

Svitavy podpořily jedním milionem korun rozjezd nové ordinace praktické lékařky, jež přišla z Ukrajiny do Česka ještě před válkou. Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí...

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál

ilustrační snímek

V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...

Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Odpůrci nové skladovací haly u Čeperky zkusili prakticky všechno, aby jejímu vzniku zabránili. Územní rozhodnutí vydané pardubickým magistrátem ale už nezvrátí. Nejvyšší správní soud zamítl společnou...

7. května 2026  10:01

Ustáli jsme kritické chvíle, cení si kouč Pardubic. Písek jeho hochy pořádně ždímal

Pardubický trenér Jan Šotnar a pivot Luboš Kovář

Spoustu opor měli vinou zranění „out“, ale možná i proto zbylí písečtí basketbalisté ve čtvrtfinále play off s pardubickou Beksou dřeli na hranici svých možností. A proto taky od trenéra Východočechů...

7. května 2026  9:56

Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500...

Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Hokejový Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí....

6. května 2026  21:31

Pardubičtí politici dál živí naději na novou radnici, má stát u nádraží

Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...

Pardubičtí zastupitelé udělali první krok ke stavbě nové budovy magistrátu na nároží u pošty blízko vlakového nádraží. Zastupitelstvo uložilo úředníkům, aby připravili projektový záměr. Jasněji o...

6. května 2026  15:34

Pacient zemřel pár dní po operací mandlí, policie případ odložila

Nový pavilon Pardubické nemocnice

Policie odložila prověřování loňského případu devětašedesátiletého muže, který doma zemřel několik dní po operaci mandlí v Pardubické nemocnici. Podle kriminalistů nešlo o trestný čin. Rodina...

6. května 2026  13:42

Obchvat České Třebové má první razítko, platí však jen na polovinu trasy

Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo po deseti letech od pardubického krajského úřadu souhlasné stanovisko v procesu EIA pro část obchvatu České Třebové. Pokračování kolem Třebovice však...

6. května 2026  10:54

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

Muži při práci vzplála dílna. S popáleninami skončil v nemocnici

Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické...

Všechny složky IZS zasahovaly v úterý odpoledne u požáru dílny v Češkově ulici v Pardubicích, kde zrovna pracoval muž. Toho plameny popálily a záchranáři ho odvezli do nemocnice. V dílně se nacházelo...

5. května 2026  14:42,  aktualizováno  16:39

„Bylo to za pět minut dvanáct.“ Zelená brána se po náročné opravě znovu otevře

Pardubická Zelená brána po roce a půl oprav bude znovu přístupná od června. (5....

Po roce a půl skončila v Pardubicích oprava Zelené brány. Práce byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40 procent na 42 milionů korun....

5. května 2026  12:28

Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle...

5. května 2026  11:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově...

Svitavy podpořily jedním milionem korun rozjezd nové ordinace praktické lékařky, jež přišla z Ukrajiny do Česka ještě před válkou. Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí...

5. května 2026  10:31

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.