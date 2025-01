Zdraží vodné a stočné, další poplatky ale v kraji výrazně nestoupnou

Obyvatelům okresních měst v Pardubickém kraji se letos zdraží vodné a stočné. To je však povětšinou jediná položka, která půjde zásadně nahoru. Jinak radní měst většinou hlouběji do kapes svým občanům sahat nehodlají. A to i přesto, že třeba v Pardubicích suma 650 korun vybíraná za svoz odpadu už dávno nepokryje radnici ani náklady na tuto službu.