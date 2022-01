Kraj za nový pavilon nemocnice víc nedá, firmy se s tím nechtějí smířit

Stavební firmy totiž smlouvu podepsaly bez cenové doložky, což se nyní jeví vinou prudkého zdražení některých stavebních materiálů jako hodně nevýhodné. Firmy nyní vzhledem k tomu chtějí za dílo více peněz, nicméně zástupci Pardubického kraje uvedli, že jim nemohou vyhovět.

„K žádnému přecenění nedošlo ani to není v našem právním prostředí možné. Jsme vázáni podepsanou smlouvou a platnou legislativou, jiný prostor nemáme,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).

S takovou odpovědí se ale společnosti smířit nechtějí. „Zástupci objednatele s námi jednají, mají od nás požadované doklady a podklady. Pokud nedojde ke shodě, potom se obrátíme na příslušný soudní orgán,“ uvedla Vlasta Končelová, PR manager společnosti Geosan Group.

Podobné problémy řeší samosprávy po celé zemi. Teoreticky mohou na stavbách vysoutěžených za staré ceny ušetřit, ve skutečnosti mají strach, že firmy z nevýhodného kontraktu vycouvají a jim zanechají jen staveniště.

„Ve chvíli, kdy se nenajde řešení, tak může dojít k vypovězení smlouvy. Ale to se prodraží mnohonásobně, přerušit stavbu nikdo nechce,“ řekl loni v září hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Firmy by musely dokázat, že je růst zaskočil

Pokud stavební firmy nemají ve smlouvě inflační nebo jinou doložku, která by zohlednila nárůst cen, jsou v těžké situaci. Když jim nevyjde vstříc zadavatel, mohou se pokusit prosadit soudní cestou zvýšení ceny právě s odkazem na dramatický nárůst cen materiálů.

„Musely by však nejdříve přesvědčit soud, že současný růst cen představuje zcela mimořádnou a nepředvídatelnou okolnost, která podstatně ztěžuje dokončení díla,“ uvedl pro MF DNES Josef Černohlávek, který se specializuje na stavební právo.

Nový centrální příjem V objektu bude centrální příjem, nové operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie i neurochirurgie. Objekt vyroste v blízkosti budovy takzvaných velkých chirurgických oborů a budovy radiodiagnostického oddělení s návazností na oddělení úrazové chirurgie, oddělení cévní a plastické chirurgie i neurochirurgické oddělení.

Kontrakt mezi Pardubickým krajem a stavebními firmami byl uzavřen loni v dubnu, v květnu smlouva přešla kvůli podmínkám evropských dotací na Nemocnici Pardubického kraje. V červnu stavba začala a už v září zástupci firmy požádali o jednání kvůli skokovému nárůstu některých stavebních komodit.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve společném stanovisku nabídly možná řešení situace, která ovšem nejenom v případě Pardubické nemocnice nefungují. Připomínají totiž, že povinností zadavatele zakázky není navyšovat sjednané ceny.

Pardubický kraj učinil zatím gesto. Hejtman Netolický a předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský podepsali na začátku ledna memorandum, které žádá centrální orgány o zásah.

„Shodujeme se, že je nezbytné tuto situaci řešit legislativně, protože v mnoha případech vnější okolnosti neumožňují vycházet z podmínek stanovených při zadání veřejné zakázky,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Jak by řešení mělo vypadat, není jasné. Jisté naopak je, že by vznikalo velmi komplikovaně. Musely by se na něm shodnout nejenom ústřední správní úřady, ale i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a případně podle hejtmana i zástupci soudcovské unie.

Zástupci Pardubického kraje věří, že i kdyby se řešení nenašlo, Sdružení Geosan a PKS Stavby pavilon dokončí. „Je to prestižní stavba, myslím si, že skutečně bude dokončena tak, jak je domluveno. Pokud je tam nějaké zpoždění, tak jde řádově o dny. V létě by měla být hotová skeletová konstrukce,“ uvedl Línek.