Společnost na trhu fungovala několik let a obchodovala se zahraničními subjekty především z Polska. Právě odtud se tři firmy ozvaly, že nedostaly zaplaceno za zboží v hodnotě bezmála 25 milionů korun.
„Policie provedla potřebná šetření, zjistilo se, že jednatel společnosti si je vědom jejího tristního ekonomického stavu, ale dál odebíral zboží. I když věděl, že ho nemůže zaplatit,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Dodavatelé nábytku dostávali padělané doklady o úhradě. Nakoupené a nezaplacené zboží se pak prodávalo pod hlavičkou jiné společnosti, v níž ten samý člověk také vystupoval jako jednatel.
„Možná jsem byl hamižný.“ Podnikatel vybral miliony od fotbalistů, vinu popírá
„Aby ztížil odhalení své činnosti, nechal nábytek převézt z původních skladů na jiné místo a stal se pro okolí i obchodní partnery nedostupným,“ řekla Kopecká. V tu dobu však již detektivové sbírali důkazy.
V nedávné době pak podnikatele zadržela zásahová jednotka. Je obviněn z podvodu. Soud následně muže poslal do vazby a v případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení. „Současně je také stíhána právnická osoba pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Jedná se o společnost, jejímž prostřednictvím podnikatel zastíral původ podvodně vylákaného nábytku,“ popsala Kopecká.
Ten se policistům podařilo zajistit. Přesun téměř devíti tisíc kusů nábytku za desítky milionů trval čtyři dny a podílelo se na něm více než 80 policistů a 30 pracovníků Celní správy.
„Kromě důkazů ve formě písemností a jiných dat byl dále zajištěn majetek v hodnotě okolo 9 milionů korun. Hlavním úkolem policistů bude teď co nejrychleji vypořádat zajištěný majetek a nábytek předat poškozeným,“ dodala Kopecká.