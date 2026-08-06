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V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl

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  11:40

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V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl. (6. srpna 2026) | foto: Městská policie Pardubice

V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a vyrozumívají majitele vozidel zaparkovaných v přilehlé ulici.

Podrobnosti připravujeme.

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