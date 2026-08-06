Podrobnosti připravujeme.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Podrobnosti připravujeme.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Osm mladíků z Pardubicka vyrazilo v červenci ve třech starých feliciích na osmidenní cestu dlouhou 4 600 kilometrů. Dorazili až k Bosporskému mostu v Istanbulu, na hranici Evropy a Asie.
Ve středu večer zemřel v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku Václav Větvička. Někdejšímu dlouholetému řediteli pražské Botanické zahrady a popularizátorovi říše rostlin bylo 88 let. Poslední...
Cestovatelský renonc rozdělil na nádraží v Pardubicích další rodinu. Tentokrát otec vystoupil na okamžik na peron, jenže nestačil se vrátit. Dveře se zavřely a vlak s pětiletou dcerkou odjel ze...
V ledově vychlazené konferenční místnosti v hotelu v americkém Dallasu českým novinářům v půlce června tvrdil: „Počítám s tím, že se po mistrovství světa vrátím zpátky do Bragy.“ Vrátil se, ale...
Přelom července a srpna si vyžádal na Svitavsku dva lidské životy při dopravních nehodách. V pátek krátce před půlnocí narazil řidič osobního auta do stromu a vozidlo po nárazu začalo hořet. Řidič na...
V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a...
Deset let je dlouhá doba. V Pardubicích se toho změnilo poměrně dost: nové obchvaty, nové mosty přes Labe, nová železniční zastávka v centru nebo třeba nový stadion, na kterém se hraje nejvyšší...
Program Sportovního parku Pardubice ve středu vstoupil do své druhé poloviny. Kromě desítek stanovišť s nejrůznějšími sporty návštěvníky potěšila i autogramiáda hráčů FK Pardubice.
Vážná nehoda elektrického longboardu a osobního auta zaměstnala v úterý večer záchranáře i policisty v Chrudimi. Muž po pádu utrpěl těžké poranění hlavy a zůstal ležet v bezvědomí. Do královehradecké...
V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku ve středu Vrchní soud v Praze potrestal devět lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem...
Městská policie využije bezpilotní stroje k monitoringu i vyhledávání lidí či vozidel. Pardubičtí strážníci díky novým dronům získají lepší přehled při velkých akcích, rychleji prověří krizové...
Lanškroun na Orlickoústecku příští léto naváže na více než stoletou tradici koupání u Dlouhého rybníka. Stavbaři v těchto měsících dokončují nový biotop, který má co nejlépe zapadnout do okolní...
Fakt, že děti dnes používají sociální sítě dřív, než jim to samotné platformy oficiálně dovolují, není žádnou novinkou. Jak ale ovlivňují jejich pozornost a jak jsou děti schopné rozeznat...
Klukovská frajeřina na náměstí Republiky v Pardubicích vyděsila kolemjdoucí a zaměstnala strážníky. Nezletilý mladík manipuloval s kuličkovou zbraní, rozpoznat od té skutečně šla v noci jen těžko....
Přímo do vestibulu zimního stadionu Na Skalce v České Třebové vjel o víkendu se svojí fabií opilý řidič. Zdemoloval při tom oba prosklené vstupy. Nadýchal poté téměř tři promile alkoholu. Na páteční...
Přelom července a srpna si vyžádal na Svitavsku dva lidské životy při dopravních nehodách. V pátek krátce před půlnocí narazil řidič osobního auta do stromu a vozidlo po nárazu začalo hořet. Řidič na...
V ledově vychlazené konferenční místnosti v hotelu v americkém Dallasu českým novinářům v půlce června tvrdil: „Počítám s tím, že se po mistrovství světa vrátím zpátky do Bragy.“ Vrátil se, ale...