Zájemci o byty v kraji žádají slevy, prodejcům často nic jiného nezbývá

Realitní trh se po rychlém zvyšování úrokových sazeb uklidnil. Lidé už zase byty a domy kupují. Ale situace se třeba oproti roku 2021 výrazně proměnila. Zatímco tehdy byli v lepší pozici prodávající, nyní jsou to kupující.

„Těsně předtím, než se prudce začaly zvedat úroky, jsem byl schopen prodat byt v řádech dnů. Dnes jsou to klidně tři měsíce. Lidé si více vybírají, často chtějí slevu oproti původní ceně,“ uvedl realitní makléř Petr Ivanko z firmy Home City.

Nabídka bytů

v kraji byt 1+1 43 m 2 , U Josefa, Pardubice-Cihelna, 2 690 000 Kč

, U Josefa, Pardubice-Cihelna, 2 690 000 Kč byt 3+1 78 m 2 , Ke Kamenci, Pardubice-Bílé Předměstí, 3 960 000 Kč

, Ke Kamenci, Pardubice-Bílé Předměstí, 3 960 000 Kč byt 3+kk 84 m 2 , Edvarda Beneše, Přelouč, 4 995 000 Kč

, Edvarda Beneše, Přelouč, 4 995 000 Kč byt 2+1 57 m 2 , Sídliště, Hrochův Týnec, 2 190 000 Kč

, Sídliště, Hrochův Týnec, 2 190 000 Kč byt 3+1 82 m 2 , Tyršovo náměstí, Chrudim, 3 990 000 Kč

, Tyršovo náměstí, Chrudim, 3 990 000 Kč byt 3+1 66 m2, Česká Třebová-Lhotka, 2 390 000 Kč

Hned ale jedním dechem dodává, že trh se oživuje. Lidé se smířili s tím, že úroky jsou nahoře, a začali zase nakupovat. S tím souhlasí i další makléř specializující se na Pardubice a okolí Martin Slavík.

„Ze situace, kdy se o byty ucházelo několik desítek zájemců, jsme se posunuli k tomu, že nabídka výrazně převyšuje poptávku. V posledních týdnech se ale situace opět mění, trh se uklidňuje a mění se také nálada ve společnosti. Zájem o koupi nemovitostí významně narůstá,“ uvedl na svém webu Martin Slavík.

Nicméně to, že průměrné sazby u hypoték se poměrně rychle posunuly od hranice dvou procent až někam k šesti, nemohlo zůstat bez následků. „Nejlépe se prodávají malé byty. Poměrně se daří rychle změnit majitele u bytů do čtyř milionů a u domů tak do šesti. Co je dražší, to už se prodává o mnoho hůře a pomaleji. Nedávno jsem prodal dům, který byl původně za 13 milionů, ale podařilo se ho prodat jen za devět,“ uvedl Petr Ivanko a dodal, že malé byty se prodávají lépe i kvůli tomu, že se následně lépe pronajímají. „Právě proto investoři chtějí byty do velikosti 2+kk. O ty je největší zájem,“ vysvětlil Ivanko.

Podle Martina Slavíka však růst úrokových sazeb částečně vyvažuje pád cen. Podle jeho propočtů byt 2+kk v Pardubicích, který loni na jaře stál téměř čtyři miliony, se letos ve stejnou dobu prodal za 3,1 milionu.

„Letos se očekává pokračující pokles cen maximálně o jednotky procent, pouze však u bytů, které už prošly korekcí ceny. U bytů, které stále nereagovaly na aktuální situaci na trhu, lze čekat korekce ceny až o 20 procent. Pro kupujícího je ekonomičtější koupit nyní levnou nemovitost s vyšší úrokovou sazbou než drahou nemovitost za levnou hypotéku, jako tomu bylo v předchozích letech,“ řekl Slavík.