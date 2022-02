Pardubice čelí dalšímu sporu s developerem o bytovku na sídlišti

Hlad po bytech roste nejen v Pardubicích. Lidé kvůli vysoké inflaci hledají investice, do které vloží své úspory. Nákup bytů, které neustále zdražují, se zdá jako dobrý tip. I proto se v krajském městě staví, kde se dá, a vlastně i tam, kde by to nikdo moc nečekal. Momentálně třeba na poměrně malém place ve Varšavské ulici v Polabinách.

„Upřímně mne nikdy nenapadlo, že by tam chtěl někdo stavět. Přišlo mi to jako malá parcela, kam se nic moc nevejde,“ uvedl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.

To si nemyslí investor, který chce stavět dům na pozemku, kde býval objekt pro předškolní výchovu dětí. Bývalá školka je už řadu let přestavěná na osmipatrový bytový dům. Majitel chce ovšem na zbytku parcely, kde byla zahrada, postavit další šestipodlažní dům s dvacítkou bytů.

„Chápu, že se to lidem nelíbí, rohová vzdálenost má být asi sedm metrů, což je dost natěsno. Mají také obavy, že se zhorší podmínky pro parkování. Stanovisko naší rady je, že se nám to také nelíbí. Vyžádal si ho od nás investor. Je to před zahájením územního řízení,“ řekl starosta Hejný.

Se žádostí o pomoc se na něj obrátili lidé z okolních domů. Nechtějí, aby jim před okny vyrostl další dům. Zatím se zdá, že by mohli uspět. Projekt totiž neprošel ani v magistrátní komisi pro architekturu a urbanismus.

„Na komisi jsme to jasně odmítli. Stavba by narušila strukturu sídliště. Polabiny jsou ucelený útvar, do kterého by plánovaný objekt absolutně nezapadl. Ať si o tom můžeme myslet, co chceme, jde o ukázku socialistického urbanismu, který má pravidla a řád,“ uvedl člen komise a architekt Milan Košař.

I bývalý pardubický zastupitel poukazuje na problémy s místem. „Dochází na moje nedávná slova. Pokud se samospráva nepostaví jasně proti některým řekněme až bláznivým nápadům developerů, tak se za chvíli bude stavět na každém dvorku nebo zelené proluce. Tomu by měli politici a úřady aktivně bránit, protože by klesala kvalita života stávajících obyvatel,“ doplnil Košař s odkazem na podobný případ v Sakařově ulici.

Primátor: Stavební uzávěra není možná

Ve vnitrobloku ulic Sakařova – Bezdíčkova – Sezemická – Ve Lhotkách chce investor také stavět bytový dům. A i tam se proti tomu lidé bouří. Jejich petici podepsalo dokonce už kolem šesti tisíc lidí, což ukazuje na to, že tlak developerů začíná lidem vadit téměř všude ve městě.

„Navrhovaná výstavba bytového domu vůbec nerespektuje měřítko a proporce stávající zástavby a její realizací by došlo nejen k brutálnímu poškození kvality a pohody bydlení tamních obyvatel, výrazným snížením hodnoty jejich bytů, ale také k neúměrnému navýšení dopravy,“ říká o kauze architekt Košař.

Sám navrhoval, aby magistrát vydal na území stavební uzávěru, a tím projekt umrtvil. Ovšem podle primátora města Martina Charváta tento postup není možný.

„Právníci, stavební úřad a odbor hlavního architekta posoudil územní plán a hlavně připravovaný územní plán a nedoporučil případ řešit stavební uzávěrou. My jsme to na základě těchto stanovisek uzavřeli,“ řekl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Závěr tamním lidem radost neudělal a spoléhají na to, že jim pomůže radnice městského obvodu jedna v rámci povolovacího řízení. Do něj se určitě připojí i Spolek Zelená pro Sakařku, který se snaží výstavbě zabránit. Předseda spolku Miloslav Chaloupka se však obává, aby nebylo pozdě.

„Budeme bojovat dál. Mrzí mě, že se to takhle přetahuje z malé radnice na velkou. Každá strana má jiné argumenty. Trošku z toho cítím politickou nevůli velké radnice se k tomu postavit,“ řekl pro agenturu ČTK Chaloupka.

První obvod spolupracuje s Josefem Filipim, který pracuje na městském úřadě v Litomyšli a zabývá se stavebním právem. Podle něj za určitých podmínek stavební uzávěra možná je. „Pořízení změny územního plánu a stavební uzávěry je věcí samosprávy, tedy věc politická. Zastupitelstvo města Pardubic, pokud bude chtít, je oprávněno schválit změny územního plánu,“ řekl Filipi.

Pokud zastupitelé ve změnách územního plánu nepovolí stavební parcely v dané lokalitě, mohou pak přistoupit ke stavební uzávěře. Pak je ovšem riziko, že majitel parcel napadne město soudně, řekl Filipi. „Samospráva si musí vyhodnotit, jaký veřejný zájem je ochotna chránit a jaké riziko je ochotna přijmout,“ dodal Filipi.

Podobných plánů developerů je ve městě momentálně víc. Dají se tak očekávat další podobné střety investorů a starousedlíků. I když jsou části Pardubic, kde už není stavět kde. „Mám za to, že parcela ve Varšavské ulici je poslední, kde se něco takového může dít. Jinde si výstavbu představit nedokážu, i když je pravda, že tam by mě taky nenapadla,“ dodal starosta Polabin Hejný kandidující za hnutí ANO.