Přesně před dvaceti lety se dal byt 3 + 1 na pardubickém panelovém sídlišti Polabiny koupit za cenu těsně pod dva miliony. Částky se podle stavu bytu pohybovaly kolem 1,7 až 1,9 milionu korun. Dnes podobný byt v paneláku stojí v krajském městě zhruba třikrát tolik. Cenovky jsou nečastěji kolem šesti milionů.
„Nabízíme k prodeji světlý byt o dispozici 3 + 1 a užitné ploše 70 metrů čtverečních, který se nachází v klidné části Studánka, na sídlišti Dubina. Byt je situován ve 4. patře panelového domu se sedmi podlažími. Cena je 5 990 000 korun,“ stojí v citátu na serveru reality.idnes.cz.
A na stejné stránce lze dobře doložit fakt, že vůbec nejvíce stoupají ceny u menších bytů, které se dají snadno pronajímat. „Kompaktní jednotka o dispozici 1 + kk a podlahové ploše 18 metrů je součástí projektu Chrudimská 99, který přináší praktické městské bydlení nedaleko centra Pardubic. Menší bytový dům umístěný ve vnitrobloku nabízí klidnější zázemí mimo hlavní ulici a díky velikosti jednotek představuje dostupné řešení pro startovní bydlení i investici k dalšímu pronájmu. Cena je 2 475 000,“ korun hlásí další inzerát na stejném webu.
Zmíněný malý byt patří do projektu společnosti PSN. A i její zástupci potvrzují, že o menší až malé byty je mezi lidmi největší zájem. Solventní klientela si je často kupuje jako investici a pak je pronajímá.
„V Pardubicích dlouhodobě vnímáme poptávku po menších, cenově dostupnějších bytech, které dávají smysl jak pro vlastní bydlení, tak pro pronájem. Chrudimská 99 na tuto situaci reaguje a nabízí kompaktní jednotky v lokalitě, která je dobře dostupná a zároveň poskytuje klidné zázemí,“ uvedl Ondřej Heřman, ředitel pardubické pobočky PSN.
Kdo investoval, může počítat jen zisky
Ze všech dostupných čísel a statistik je patrné, že každý, kdo v minulosti investoval do koupi bytu v Pardubicích, může nyní počítat jen zisky. Výnosy hravě porážejí i inflaci. „Máme spočítané, že v posledních letech ceny bytů v Pardubicích v průměru zdražují o zhruba deset procent ročně. Z toho plyne, že dnes koupený byt za pět milionů, bude za deset let stát deset milionů,“ uvedl pardubický makléř Petr Ivanko ze společnosti HomeCity.
A dokonce se podle údajů některých agentur cenová spirála kroutí čím dál rychleji. V prvním čtvrtletí 2026 byla průměrná nabídková cena bytů v České republice, které byly inzerovány na portálu Sreality. cz, 89 612 korun za metr. V porovnání s prvním kvartálem roku 2025 tak nabídkové ceny bytů meziročně vzrostly o 15,6 procent. Přímo v Pardubickém kraji byl skok ještě větší.
„V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2025 vzrostly nabídkové ceny bytů meziročně nejvíce v Pardubickém (o 21 procent) a Ústeckém kraji (o 20 procent). Tyto kraje patřily mezi ty s nejvyšším meziročním růstem cen i v minulém kvartále,“ uvedla Kristýna Hořovská ve zprávě portálu.
Situace v Pardubicích je navíc zvláštní tím, že město už 15 let čeká na nový územní plán. Investoři nemohou stavět na volných plochách za městem, a hledají tak doslova každou volnou parcelu, kde by byty mohli vybudovat. Stavělo se ve Smilově ulici na místě bývalé tiskárny. Byty vyrostly na místě kdysi slavné továrny Tesla. A třeba společnost CFIG, která původně fungovala hlavně ve finančnictví, kupuje po městě nemovitosti a staví na jejich místě bytovky.
Nedávno ostatně skončila demolice bývalých potravin nedaleko Kostelíčka a na jejich místě začíná růst velká rezidence se 78 byty. „Jedná se o novostavbu bytového domu. Parcela je na nároží městského bloku mezi ulicemi Štrossova a Bulharská v širším centru města Pardubice. Stavba bude mít jedno podzemní podlaží určené převážně k parkování,“ stálo mimo jiné v povolení, které viselo na úřední desce magistrátu.
