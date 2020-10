Developer chce v Chrudimi dokončit bytový komplex. Bude vysoký, vadí lidem

Stavba pětipodlažního bytového komplexu se 66 byty ve čtvrti pod Kopanicí, kterou charakterizují malé skromné domky, vzbudila loni silný odpor starousedlíků. Stavební úřad však vydal povolení, které potvrdili i krajští úředníci, a dům na místě bývalé dýhárny už stojí.

Nyní by měla areál uzavřít výstavba dalších 84 bytů. Tentokrát se ale má čtyř až pětipodlažní komplex přiblížit k uliční čáře Koželužské ulice. Přímo proti dvoupodlažním domům na druhé straně.

Z laického pohledu se zdá, že tak velká hmota se do Koželužské ulice nehodí. Se stavbou až pětipodlažních bytových domů však počítá územní plán, který v minulosti schválili zastupitelé Chrudimi.

„V územním plánu je ale napsaná větička, že při přechodu k rodinným domům by se podlažnost měla snížit, aby to více kopírovalo rodinné domy. Myslíme si proto, že to v souladu s územním plánem není,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Komplex je podle něj ve vztahu k sousední zástavbě moc vysoký. Chtěl by, aby byl o jedno podlaží nižší.

Milan Kušta to odmítl. „Město deklarovalo územním plánem, jaká má být podlažnost, a my to respektujeme. V nedávné době jsme navíc obdrželi souhlasné stanovisko od odboru územního plánovaní města Pardubice, kde se uvádí, že náš projekt je plně v souladu s uzemním plánem,“ řekl Kušta, který je šéfem společnosti K2 invest.

Dodal, že chrudimští úředníci se v této věci cítili být podjatí, a tak věc přesunuli do krajského města.

Kušta argumentuje tím, že bytový objekt má čtyři nadzemní podlaží a páté ustupující podlaží je pouze ve dvou sekcích ze šesti.

Spor může skončit až u soudu

Proti stavbě druhé části komplexu bude vystupovat spolek Mydlář. Za problém jeho členové považují nejen výšku a mohutnost bytových bloků, ale obávají se i problémů s parkováním.

„Již nyní parkuje odhadem 25 aut obyvatelů rezidence mimo budovu. Ve druhé etapě se má nově vybudovat 84 bytů a 57 parkovacích stání. Je pochopitelné, že někteří starousedlíci mají obavy, neboť již nyní po výstavbě první etapy leckdy musí svádět boj o parkovací místo. Situace zbytečně zakládá na špatné sousedské vztahy,“ uvedla předsedkyně spolku Mydlář Monika Klempířová.

„Investor při první etapě argumentoval, že vybudoval víc parkovacích míst, než mu ukládá norma, a najednou se dozvídáme, že tato parkovací místa využívá pro druhou etapu. To mi připadá zvláštní,“ řekl starosta František Pilný.

Město chce pohlídat, aby projekt obsahoval dostatek zeleně, které podle Pilného bylo v první etapě méně.

„Do patnácti dnů máme možnost se vyjádřit, uvidíme, zda naše námitky vezme stavební úřad v potaz. Pokud nebudeme s výsledkem rozhodnutí spokojení, můžeme se odvolat ke krajskému úřadu, a pokud bychom neuspěli ani tam, můžeme se obrátit na soud. To je ale ještě příliš daleko,“ uvedl Pilný.

I když developer původně hovořil o 130 bytech, které budou v rezidenci, nyní jich plánuje v Kopanickém Mlýně dohromady 150. Vysvětluje to tím, že v minulosti počet bytů jen odhadoval, neměl ještě hotový projekt.

„Změnili jsme také strukturu bytů. Děláme byty menší, je tu větší poptávka po pronájmech v návaznosti na armádu,“ uvedl Kušta. Armáda totiž přeměnila chrudimský 43. výsadkový prapor na pluk, nabírá nováčky a hlad po bytech přímo v Chrudimi i kvůli tomu roste.

Investor na webových stránkách oznámil, že dokončení stavby a kolaudaci bytů předpokládá v roce 2022 či 2023.