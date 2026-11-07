Plán na zastavění proluky v Havlíčkově ulici, která je hlavní příjezdovou komunikací do historického centra Litomyšle, nemá konce. Radnice už před sedmi lety usilovala, aby lukrativní pozemky získal soukromý investor, který by na nich postavil bytový dům. Místo třípodlažní budovy s 58 byty, garážemi a nebytovými prostory je však stále v centru Litomyšle staveniště, jež vypadá, jako by ho dělníci opustili teprve nedávno.
Nejdříve město narazilo se společností LT Developer, která nesplnila závazek zahájit výstavbu v dohodnutém termínu. Investor pouze odtěžil svah a pozemek nechal ležet ladem. Z možného sesuvu svahu měli obavy zejména majitelé domů nad plánovanou bytovkou. Jednání o dalším osudu pozemků se protahovala.
Město mohlo využít právo zpětného odkupu pozemků, nakonec však podpořilo jejich převod na nového investora. Tím se stala společnost CZ Stavební Holding, známá výstavbou u nemocnice. Pozemky i s původním projektem odkoupila koncem roku 2024. Developer se přitom rozhodl navázat na původní záměr, který už měl stavební povolení.
Ukázalo se však, že převzetí původního projektu nebylo nejvhodnějším řešením. Opětovné zahájení výstavby se posouvá na příští rok. Dokumentace totiž obsahuje chyby, které nelze jednoduše napravit. Z vyjádření předsedy představenstva společnosti CZ Stavební Holding vyplývá, že při kontrole projektové dokumentace bylo zjištěno, že množství drobných chyb obsahuje hlavně statická část projektu. Projektanti původně předpokládali, že půjdou opravit.
Nejde o výmluvu
„Došli jsme však k závěru, že jde o těžko opravitelné chyby a že je potřeba celou statiku bytového domu udělat kompletně znovu. S ohledem na pracnost, časové možnosti naší elitní statické projekce a ostatní návaznosti celé změny projektu se nám posouvá čas realizace stavby bytového domu o rok. Naše rozhodnutí o dalším postupu jsme opravdu dlouho zvažovali, hlavně s ohledem k dohodám s městem Litomyšl, kdy jsme v roce 2025 slibovali zahájit stavbu v první polovině roku 2026,“ uvedl v prohlášení za CZ Stavební Holding předseda představenstva Zdeněk Quarda.
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Starostu Litomyšle Daniela Brýdla (nestr.) situace netěší, pro komplikace s projektováním má však pochopení. Že nejde o žádnou výmluvu, jak se z developerského projektu vyvléct, dokládá splněný závazek, že po odkupu pozemků se firma zaměří na zajištění odtěženého svahu. Město má navíc se společností dobré zkušenosti z jiných projektů.
„Firma splnila naše požadavky na zabezpečení odtěženého svahu směrem k ulici F. Vognera a oplocení staveniště. Pevně doufáme, že se v polovině příštího roku dočkáme zahájení výstavby. Pozemek je nedaleko historického centra a je už dlouho v rozestavěném stavu, což vzhledu této části města nijak neprospívá,“ řekl Daniel Brýdl.
Prodej bytů v příštím roce
Prodej bytů se kvůli komplikacím posunul na příští léto. „Termín je předpokládaný, aktuálně nedokážeme blíže určit. Jakmile bude projekčně připraveno, začneme chystat prodej,“ sdělila Lenka Semerádová z marketingového oddělení CZ Stavební Holding. Developer již teď eviduje výrazně vyšší zájem, než kolik bytů bude k dispozici.
Většina s dispozicemi od 1 + kk až po 4 + kk bude mít balkon, lodžii nebo terasu. Třípodlažní budova nabídne také garáže a komerční prostory. Ty budou v přízemí směrem do Havlíčkovy ulice stejně jako vjezd do garáží s krytými stáními.
Ulice F. Vognera se rozšíří o zelené pobytové střechy. V ulici tak dojde k rozšíření komunikace a vzniknou podélná parkovací stání i předzahrádky bytů ve druhém patře. Originálním prvkem budou i malby. „Jakou technologií a co přesně na zdech vznikne, budeme ještě řešit jak s architekty, tak se stavbaři,“ řekla za CZ Stavební Holding Kateřina Quardová.