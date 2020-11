Přezpívaný Gottův hit o online vyučování udělal hvězdy ze sboru kantorů

Píseň na YouTube slyšelo už skoro sto tisíc lidí, hrají ji i česká rádia.



„Kdyby nám někdo na začátku celého projektu řekl, že nás tři dny po uveřejnění budou hrát přední česká rádia, asi bychom se mu vysmáli,“ kroutí hlavou nad ohlasy učitelka hudební výchovy Pavla Skopalová, která celou věc vymyslela.



Původně přitom mělo jít o úkol, který dostanou zadaný samotní žáci.



„Jde o odpověď na výzvu vedení naší školy, abychom za všechny výchovné předměty, které distanční výuka neřeší, vymysleli něco pro žáky,“ vysvětluje Skopalová.

S konkrétním nápadem přišla před své kolegy v půlce října, učitelé se pak na online poradě domluvili, že si celý proces tvorby sami vyzkouší. Začal tak vznikat text písně a ilustrace.

„Nakonec se do projektu zapojila asi polovina učitelů, ale i to považuji za úspěch. Kdo neměl odvahu zpívat, ale s přispěním souhlasil, natočil alespoň malý taneček,“ říká Skopalová s tím, že celá věc vznikala asi deset dní, zapojil se do ní i jeden z nejstarších učitelů na škole, který v jedné sloce zarapoval.



Záměr píseň uveřejnit však škola prvotně neměla.



„Chtěli jsme spíš projít tím procesem tvorby, abychom věděli, jak poradit našim žákům. Postupně mi ale došlo, že by video stejně sdíleli sami,“ říká Skopalová. „Založila jsem tedy školní YouTube kanál a od té doby se dějí neuvěřitelné věci,“ dodává.

Původní zadání pro žáky ale zůstává v platnosti, během ledna má škola v plánu na svém kanále uveřejnit dalších osm videí za každou třídu na druhém stupni. „Jsem zvědavá, jak se žáci s touto výzvou poperou,“ těší se Skopalová.

Píseň učitelského sboru na internetu vzbudila řadu pozitivních, ale i negativních reakcí.



„Komentáře lidí nás vesměs hřejí u srdce, ale jsou tam i takové, které vyvolávají další diskuzi. Třeba, že za to, co učitelé předvádí, si nezaslouží peníze,“ přemítá Skopalová.