Do studny se propadl půltunový býk, při vyprošťování se čtyřikrát vysmekl

Býk se do studny propadl ve středu dopoledne. K jeho vyproštění byl přivolán jeřáb a po přípravě veškeré techniky začala zhruba ve čtvrt na jednu odpoledne samotná záchranná akce.

Do patnáct metrů hluboké studny slanili lezci a snažili se býka vytáhnout, ten se s nimi ale pral.

„Jakmile jsme ho uvázali do popruhů a vytáhli zhruba metr nad vodní hladinu, vymrštil se a kopal kolem sebe, až se z popruhů vysvlékl,“ popisoval zásah jeho velitel Jan Štěrba.

Nabízelo by se zvíře uspat, na místě byl i veterinář, jenže to nešlo, protože by se býk ve studni utopil. Vše se tak opakovalo ještě třikrát.

„Nikdo už nedoufal, že zvíře vytáhneme ven. Celkem se nám z popruhů dostal čtyřikrát. Bylo to náročné jak psychicky, tak fyzicky, protože studna byla velmi úzká a hasiči tak pracovali ve velmi stísněných prostorách. A ten býk měl přece jen 450 kilo...,“ doplnil Štěrba.



Hasiči byli nakonec úspěšní na pátý pokus, býka vytáhli pomocí jeřábu. Zvíře utrpělo pouze odřeniny, které si způsobilo pádem do studny.

„Na jeho záchraně pracovalo přes pět hodin celkem jedenáct profesionálních hasičů z pardubické a chrudimské stanice,“ doplnila mluvčí hasičů Vendula Horáková.