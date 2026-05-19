Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Developer po letech sporů může postavit monumentální domy, odpůrci ustoupili

Milan Zlinský
  15:52
V Pardubicích se otevřela cesta k výstavbě sídliště pro šest tisíc lidí v okolí ulice S. K. Neumanna na Vinici, první etapa zahrnuje dva bytové domy s více než 360 byty. Odpůrci záměru stáhli svá odvolání.
V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...

V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst tisíce bytů. V plánu je stavba nové čtvrti. (19. ledna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...
V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...
V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...
V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...
5 fotografií

Developerská firma IMOS může v Pardubicích zahájit výstavbu dvou domů v okolí ulice S. K. Neumanna na Vinici. Získala pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru, což je obdoba klasického stavebního povolení.

Redakce iDNES.cz to zjistila z úřední desky krajského úřadu. Potvrdila to i společnost IMOS. Spor o výstavbu dvou domů trval bezmála pět let.

Jde jen o první část projektu, který má na 31 hektarech přinést bydlení až pro šest tisíc lidí. Půjde o jeden z největších bytových projektů v novodobé historii města.

„Jsme rádi, že to tak dopadlo. Jde o dva domy z obrovského celku a pro ten je nezbytné vybudovat infrastrukturu, jednáme nyní s městem o konceptu celé lokality,“ uvedl obchodní ředitel IMOS development Jiří Heinl.

Když se o projektu začalo v únoru 2020 mluvit, sklidil ostrou kritiku za nedostatek zeleně a infrastruktury.

V Pardubicích se chystají tisíce nových bytů, v plánu je nová čtvrť

Původní developer, spadající pod struktury blízké zbrojařskému magnátovi Michalu Strnadovi, se tehdy pokusil získat povolení na první dva domy v severní části lokality u hypermarketu Kaufland. Snaha o prosazení obřího projektu salámovou metodou narazila na ostrý odpor sousedů.

Lidé z okolí nesouhlasili s dopravním řešením. Báli se nárůstu dopravy, hluku, nedostatku parkovacích míst, ztráty hodnoty svých nemovitostí. Konkurenční investoři, kteří staví v sousedství, zase tvrdili, že navržené dva bytové domy jsou příliš velké. „Výstavba takto objemově monumentálních bytových domů by narušila měřítko přijatelné hmoty zástavby,“ uvedla například ve své námitce proti stavbě společnost U Vinice D v roce 2022.

Ačkoliv pardubický stavební úřad projekt schválil v prosinci 2025, stavbu zablokovala série odvolání sousedních developerů i místního společenství vlastníků bytových jednotek. Letos na jaře ale svá odvolání stáhli. Zástupci společenství vlastníků situaci nechtěli komentovat s tím, že územní plán tak rozsáhlou výstavbu umožňuje a dlouhodobě jí zabránit podle nich není možné.

Projekt získal pravomocné povolení až poté, co pozemky změnily majitele. Pozemky i projekt koupila společnost IMOS development developera Jiřího Rulíška. Součástí transakce byly také lokality Kávoviny a bývalého Autofóra. IMOS se jednání s odpůrci projektu Pod Vinicí neúčastnil. „Předchozí vlastníci měli ještě zajistit povolení, jak jsme se domluvili. Bereme to jako splněný závazek ze smlouvy. Detaily jednání neznáme,“ uvedl Heinl.

MOS chce nejdříve stavět v ulici Na Spravedlnosti

Bývalý radní města a architekt Milan Košař, který před lety poukazoval jako první na rizika projektu, má i nadále obavy z dopadů nového sídliště na tuto část Pardubic. „První se týká dopravy. Už nyní ulice S. K. Neumanna a Anenský podjezd ve špičce kolabuje. Asi si každý dovede představit, co se stane, až v okolí přibudou tisíce obyvatel s auty. Druhá věc je, že na tu ohromnou porci bytů by to chtělo daleko více zeleně a občanské vybavenosti,“ řekl Košař.

Společnost IMOS development uvedla, že v Pardubicích se chce nyní soustředit na výstavbu v místě bývalého Autofóra. Mimo jiné proto, že nebylo jasné, jak spor o povolení pro dva domy dopadne. Chce si také s městem vyjasnit, jak celá lokalita bude vypadat. „V dohledné době stavba zahájena nebude,“ uvedl Heinl.

Stejný scénář potvrdil i starosta pátého městského obvodu Dukla Jiří Rejda z ANO. „První byty se budou stavět Na Spravedlnosti v místě bývalého Autofóra. Tam investor komunikuje s vedením města, chystají se plánovací smlouvy, úprava veřejných prostor a další věci. Co se týče výstavby u Kauflandu, tam s investorem bohužel žádná debata neprobíhá,“ uvedl starosta a radní města

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů...

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle...

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Dopravní konference v Litomyšli 2026 (13. května 2026)

Finanční apetit Ředitelství silnic a dálnic bude v příštích letech růst. Z letošních 81 miliard korun se výdaje na stavbu silnic a dálnic mají napřesrok zvýšit o téměř deset miliard, o rok později to...

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

Obří Rónovy sochy míří do litomyšlských ulic, doprovodí operní festival

Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích...

Autor sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně či pražského pomníku Franze Kafky bude vystavovat své mohutné sochy v ulicích Litomyšle. Do města zanedlouho dorazí třináct velkých soch výtvarníka a...

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

Developer po letech sporů může postavit monumentální domy, odpůrci ustoupili

V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...

V Pardubicích se otevřela cesta k výstavbě sídliště pro šest tisíc lidí v okolí ulice S. K. Neumanna na Vinici, první etapa zahrnuje dva bytové domy s více než 360 byty. Odpůrci záměru stáhli svá...

19. května 2026  15:52

Penzion, kemp a také golf. Pardubice mají další velké plány s koupalištěm

Pardubické koupaliště Cihelna, jehož rekonstrukce se nečekaně protáhla, se...

Velké plány mají radní Pardubic s koupalištěm na Cihelně. Po opravě technologií se chtějí pustit do dalších staveb, které by celý areál zvedly o několik tříd. Objevit by se měl třeba nový kemp nebo...

19. května 2026  10:53

Brno v koncovce urvalo druhý bod, Pardubicím v semifinále zavařil Olison

Tevin Olison najíždí do pardubického koše.

Brněnští basketbalisté vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play off se ujali vedení 2:0 na zápasy. Hosté na výbornou zvládli koncovku duelu, v němž po většinu času...

18. května 2026  20:58,  aktualizováno  23:19

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny.

Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost...

18. května 2026  18:17

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku, mrtvé zvíře vystaví v muzeu

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku. 18. května 2026)

Nedaleko Výsonína, části Lukavice na Chrudimsku, byl zaznamenán výskyt vlka. Jednoho srazilo auto v noci 7. května na frekventované silnici I/37 na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti...

18. května 2026  14:55

Vulgární Nik Tendo a hokejový pohár. Majáles přinesl euforii, ale i rozpaky

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)

Fronty na mistrovský pohár, kalhotky létající na pódium i vulgarity před malými dětmi. Pardubický Majáles letos přinesl nabitý víkendový program, velké emoce i několik kontroverzních momentů. Ačkoliv...

18. května 2026  13:21

Pardubicím patřila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval.

Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze...

17. května 2026  19:59,  aktualizováno  20:35

Obří Rónovy sochy míří do litomyšlských ulic, doprovodí operní festival

Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích...

Autor sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně či pražského pomníku Franze Kafky bude vystavovat své mohutné sochy v ulicích Litomyšle. Do města zanedlouho dorazí třináct velkých soch výtvarníka a...

17. května 2026  8:16

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

16. května 2026  8:20

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Prořízl si hrdlo, přežil náhodou. Spisovatel s bipolární poruchou bourá stigma

Premium
Pardubický spisovatel David Svoboda (14. května 2026)

V autobuse přišla první myšlenka na sebevraždu. O pár hodin později si prořízl hrdlo a upadl do bezvědomí. Přežil jen zázrakem. Dřív se bál říct si o pomoc, dnes o svém příběhu mluví otevřeně a bez...

15. května 2026

Modernizace za miliardu. Pacienty svitavské nemocnice čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Stavba bude rozdělena na etapy...

15. května 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.