Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

Milan Zlinský
  8:42aktualizováno  9:52
V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku bratranců Veverkových. Dělníci přebudují bývalou budovu ČSOB Pojišťovny.

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze svých sídel. Nyní se tam postaví byty. | foto: Petr Klimpl

Ceny bytů rychle rostou a trh reaguje. Na byty se v posledních letech v Pardubicích proměnila bývalá tiskárna, kino, potraviny a teď to čeká i pojišťovnu. Developer se chystá přestavět bývalou budovu ČSOB u Základní školy Bratranců Veverkových. Místo stavbě bude muset udělat i část bývalé hřbitovní zdi a kousek parčíku.

Lidé si moderní budovu v parku Bratranců Veverkových pamatují jako místo, kde sídlila ČSOB, ale to už poměrně dlouho neplatí. „Je to zhruba pět let, co společnost ČSOB Pojišťovna tuto nemovitost prodala,“ uvedl mluvčí firmy Petr Milata.

Naopak stále v nemovitosti funguje restaurace. Brzy však bude muset omezit provoz, v lokalitě se bude stavět. A ta je zajímavá ještě z jednoho důvodu – býval tam městský hřbitov.

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

„Za hřbitovní zdí je bývalá budova ČSOB Pojišťovny. Nyní tam stále ještě funguje restaurace U Lva. Tato budova by měla být přestavěna na byty. Součástí stavebního povolení je částečné bourání části zdi bývalého hřbitova, na které jsou umístěny náhrobní kameny,“ uvedl dlouholetý zastupitel města Petr Klimpl z ODS.

Na zdi jsou jména pochovaných

Kdo si starou zeď zblízka prohlédne, skutečně na ní najde zašlá písmena jmen kdysi pochovaných lidí. Odkaz na historii města by však měl být z valné části zachován. „Podle informací od starosty městského obvodu Pardubice I. Filipa Šťastného bude vybourán pouze malý prostup pro pěší a vytvořena nová pěší cesta, což bylo projednáno a odsouhlaseno památkáři. Obavy některých občanů, že bude zeď bourána kvůli vjezdu stavební techniky, jsou prý neopodstatněné,“ uvedl Petr Klimpl.

Připomínka na bývalý hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele tak zničena při výstavbě nebude. Naopak si možná více lidí uvědomí při cestě z třídy Míru do Smilovy ulice, že vlastně prochází pietním místem. „Prostor nynějšího parku Bratranců Veverkových má bohatou historii. Po staletí sloužil jako hlavní městské pohřebiště. Hřbitov založil v roce 1507 Vilém z Pernštejna, spolu s ním nechal postavit i kostel sv. Jana Křtitele. Zajímavostí je, že na tomto hřbitově byli podle Vilémova nařízení pohřbíváni křesťané bez ohledu na vyznání (katolíci i utrakvisté), což byl v té době unikátní projev náboženské snášenlivosti,“ dodal Petr Klimpl.

Hřbitov sloužil svému účelu až do roku 1883, kdy byl uzavřen poté, co kapacitně přestal stačit a město otevřelo nové hřbitovy v Jesničánkách. Na začátku 20. století plochu Okrašlovací spolek přeměnil na veřejný park, tehdy nazývaný Sady sv. Jana.

Nedávno vyrostly byty i v bývalém kině Jas, které stálo hned na druhé straně parčíku. „Z mého pohledu je dobře, že se v centru města staví byty a že se nevylidňuje. Dává to smysl, i když kina je podle mne škoda,“ řekl místostarosta prvního městského obvodu Jiří Lejhanec ze Společně pro Pardubice.

Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze...

V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku bratranců Veverkových. Dělníci přebudují bývalou budovu ČSOB Pojišťovny.

6. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  9:51

ManpowerGroup s.r.o.
Vedoucí finančního úseku

ManpowerGroup s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 80 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

