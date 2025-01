V Pardubicích leží ladem přes 100 prázdných městských bytů, potřebují opravu

Jenže nic takového se hned tak konat nebude. Město sice letos opraví desítky bytů, ale na všechny se ani zdaleka nedostane. Nicméně situace se podle radních v posledních letech zlepšuje. „Pardubice v roce 2025 investují do bytového fondu 125 milionů korun, je to více než v posledních letech. Máme prázdné byty, které je potřeba opravit,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice/SOCDEM.

Město se podle Rychteckého snaží dát byty do pořádku, aby odpovídaly standardům 21. století. Před několika lety založilo program bydlení, ze kterého opravy platí.

„My jsme se zavázali, že v programu bydlení budeme výnosy dávat zpět do bytového fondu. Dluh na bytovém fondu byla asi půl miliarda korun. S investicemi v roce 2025 už bude proinvestováno okolo 400 milionů korun,“ řekl náměstek.

Městu patří přes 2 100 bytů, vyšší desítky z nich jsou zatím prázdné, protože nejsou obyvatelné. „V minulosti takových bytů bylo 250,“ řekl Jakub Rychtecký.

A podle obchodníka s realitami a člena radniční Komise pro bytové a nebytové prostory Jana Jošta je stále co zlepšovat.

„Když pátráte po tom, kolik vlastně bytů leží ladem, tak se to číslo prostě nedozvíte. Úředníci vám ho nesdělí,“ uvedl Jošt, který sedí v komisi za koalici Spolu.

Je tak logické, že jeho názory na svět realit se poměrně zásadně liší od těch, které má sociální demokrat Rychtecký. „Problém je v tom, že Pardubice mají daleko více bytů, než potřebují. V přepočtu na obyvatele máme nejvíce městských bytů v republice. Podle mne by stačilo, aby Pardubice vlastnily zhruba 300 bytů pro postižené lidi a další znevýhodněné skupiny,“ uvedl Jošt.

Ten dlouhodobě kritizuje vedení města za to, že pronajímá městské byty pod cenou. Město si totiž za metr čtvereční momentálně počítá 80 korun, přitom cena na otevřeném trhu je zhruba dvojnásobná. Důchodci přitom platí radnici ještě méně.

„Nechováme se tržně. Logicky pak chybí peníze na opravy, a tak nám velké množství bytů zůstává mimo trh. Myslím, že to je obecně velký problém v celé zemi. Není pravda, že bytů je málo. Jen se s nimi špatně hospodaří,“ uvedl Jošt.

Cenově dostupná politika bydlení však může podle náměstka Rychteckého městu přinést nové obyvatele a tím mu stoupnou i daňové příjmy.

„Číslo 2 100 bytů je velmi slušné, my bytový fond určitě nebudeme rozprodávat. Do budoucna bychom ho chtěli navyšovat, a to v areálu na Hůrkách nebo v Masarykových kasárnách, kde bychom ještě chtěli zvážit nájemní bydlení. Vnímáme, že nedostupnost bydlení je celospolečenským problémem pro širší skupinu obyvatel,“ řekl Rychtecký, který stál i u spuštění programu startovacího bydlení, díky kterému mladí lidé bydlí v městských bytech za velmi výhodných podmínek.

Radnice prý křiví trh s byty

Ovšem i to podle Jošta křiví trh a není to správné. „Město si tímto vyzobává mladé perspektivní lidi, kteří chodí do práce a mají peněz dost. Ovšem nechápu, proč zrovna takové bychom měli podporovat z našich daní. Navíc o takové lidi jako majitel realit logicky stojím také,“ řekl majitel realitní kanceláře Jork.

Podle Jošta na trhu s bydlením kvůli radnicím stále funguje socialismus. Hlavně některé skupiny lidí prý dostávají bydlení za hubičku na úkor druhých.

„Chápu, že třeba o matku tří dětí, kterou bije manžel a ona nemá s nimi kam jít, se město postará a byt jí sežene. Ovšem už nechápu, proč by se měla starat o lidi, kteří mají dva velké psy, každý týden chodí k holiči a mají tetování po celém těle. A budou vám tvrdit, že nemají na nájem. Na nich je vidět, že zdroje mají, jen je nejsou ochotni dát za bydlení,“ řekl Jošt.

Nájmy městu Pardubice ročně vynesou 90 až 98 milionů. Radnice letos nezdraží nájemné, to udělala naposledy před dvěma roky. Občanský zákoník povoluje zdražení po třech letech.

„Město ale ani nechce lidem víc zatěžovat jejich rozpočty,“ stojí si však za svým náměstek Rychtecký. „Nemyslím si, že úlohou města by mělo být chovat se striktně tržně. Ukázalo se, že neviditelná ruka trhu selhala v případě bydlení v České republice. Jsme nejhorší v Evropě v cenové dostupnosti bydlení,“ řekl Rychtecký.

Počet bytů, které město vlastní, už magistrát snižovat nechce, o prodeji neuvažuje. Naopak si radní myslí, že by Pardubice měly nájemní byty stavět.

„Jsem rád, že už nikdy nikam nebudu kandidovat. Politici to mají složité. Nezávidím jim třeba rozhodování právě o městských bytech. Ale za mne jdou Pardubice drahou a neefektivní cestou, když ohromné množství peněz z vybraných nájmů spolkne jen správa bytového fondu,“ dodal Jan Jošt.