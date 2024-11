Zájem o parcely v Moravské Třebové trvá, město jich nabídne třicet najednou

Za posledních dvacet let Moravská Třebová přišla o 1 700 obyvatel. Ze všech měst na Svitavsku jde o největší odliv lidí, který chce tamní radnice zastavět. Přispět k tomu má nabídka tří desítek zasíťovaných stavebních pozemků pro rodinné domy na jihozápadě města.

„Bytová výstavba byla v Moravské Třebové za posledních 30 let silně podceněna. Poslední bytový dům vznikl na přelomu tisíciletí, a od té doby nic,“ řekl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Že je o nové bydlení v Moravské Třebové se zhruba 9 700 obyvateli zájem, svědčí fakt, že město v posledních letech prodalo deset parcel a v průměru na každou bylo tři až pět zájemců. Nedostatek bytů nejenže šponuje ceny bydlení, ale nutí řadu lidí k tomu, aby se poohlédli jinde.

Radnice chce teď letité manko dohnat. Po dostavbě obchodního centra u výpadovky na Svitavy bude ke stavbě rodinných domů připraveno 30 parcel. Zastupitelé už odsouhlasili kupní cenu za metr čtvereční.

Za rychlou stavbu peníze zpět, spekulanti zaplatí víc

„Nabízené pozemky jsou v rozsahu od 667 do 1 336 m2. Cena 2 200 korun za metr čtvereční je u všech stejná. Jelikož pozemky patřily městu, mohli jsme jít na cenu nákladů, která zahrnuje zasíťování a přípravu lokality. Co do pozemků vložíme, vybereme zpátky,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Pokud o jeden pozemek projeví zájem více lidí, rozhodne los. „V půlce ledna bude probíhat losování. Když v prvním kole všechny parcely neprodáme, budou následovat další vlny,“ dodal. Termín pro podání žádosti o koupi je stanoven na 13. ledna.

Ti, co si se stavbou domu pospíší a do tří let od podepsání kupní smlouvy se jim podaří dům i postavit a zřídí si v něm trvalé bydliště, dostanou od radnice 10 procent z ceny pozemku zpět. Spekulanti však radost mít nebudou. Pokud zájemce o pozemek do deseti let dům nepostaví, městu bude muset zaplatit polovinu kupní ceny pozemku.

Stavební pozemky mají být zasíťované v příštím roce. Není to jediná investice v Moravské Třebové související s výstavbou bydlení. Do budoucna celá lokalita Jihozápad zahrnuje 100 parcel pro rodinné domy. Radnice přípravy dalších etap přizpůsobí zájmu lidí, který se ukáže už za pár týdnů. Napřesrok chystá v lokalitě výstavbu bytových domů i soukromý developer. V šesti bytových domech má jít o 132 bytových jednotek.

Městu pomůže dálnice

„Na jaře 2025 chce developer začít stavět první dva domy. Když uvidí, že se byty budou dobře prodávat, bude s výstavbou pokračovat,“ řekl starosta města. Město na chvostu Pardubického kraje má ambici nalákat nové obyvatele i s blížící se dostavbou dálnice D35, která výrazně zrychlí cestování za prací do krajských měst.

„Věřím, že Moravská Třebová bude mít po dostavbě dálnice obrovský potenciál. Má se tady s D35 křížit i dálnice z jihu. Mimořádně výhodnou polohu musíme zúročit a být připraveni,“ doplnil místostarosta Miloš Mička.

Připravit pozemky pro bydlení chtějí i sousední Svitavy, kde poslední možnost koupit si parcelu pro rodinný dům měli zájemci v roce 2021, kdy v lokalitě Habrová vzniklo 13 parcel. Nové domy mají vyrůst za kojeneckým ústavem.

„Připravujeme společně se soukromým developerem výstavbu 13 městských vil po osmi bytech. V lokalitě také počítáme s prodejem stavebních pozemků pro více než 40 domů,“ řekl starosta Svitav David Šimek. Prodej pozemků by měl být zahájen v roce 2026.