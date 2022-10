BusLine dostal od Pardubického kraje první pokutu za neodjeté spoje

„Další pokuty budou následovat,“ uvedl v tiskové zprávě Michele Vojáček z kanceláře hejtmana.

Společnost BusLine, která zajišťuje dopravu ve čtyřech z osmi oblastí regionu, začala mít kvůli chybějícím řidičům problémy hned po zahájení provozu 12. června. V prvních dnech činily výpadky až 200 spojů denně, později se jejich počet snížil na 40 až 80. Kraj proto cestujícím jako kompenzaci potíží dočasně odpustil jízdné.

„V tuto chvíli ještě řešíme finanční vyrovnání za to, že několik týdnů nebylo kvůli nezvládnuté situaci vybíráno jízdné. To vše chceme proplatit a budeme postupovat přesně v souladu se smlouvou a zákony. Na druhou stranu chci dodat, že v poslední době byly problémy způsobeny například také covidem, nemocní řidiči se pomalu vrací do práce. S dopravcem intenzivně jednáme a snažíme se pomoci, abychom cestujícím zajistili lepší servis,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Situace se příliš nezlepšila ani v následujících měsících navzdory tomu, že v červenci a srpnu platí redukované prázdninové jízdní řády. Potíže přetrvávaly i v září, Pardubický kraj proto rozsah autobusové dopravy zajišťované firmou BusLine dál snížil. Od 1. října hejtmanství upravilo některé jízdní řády autobusů a na vybraných linkách přidalo spoje. Přikročilo i k časovým úpravám, aby autobusy lépe navazovaly například na začátek a konec výuky ve školách.

„Spoje posilujeme například mezi městy Vysoké Mýto a Chrudim, Česká Třebová a Litomyšl, Lanškroun a Letohrad a Svitavy a Litomyšl. Veškeré úpravy najdou lidé na webech oredo.cz a idos.cz. V tuto dobu BusLine denně jezdí 1 670 spojů, celkem jich Pardubický kraj každý den vypravuje zhruba 3 400. Neodjeté jsou jednotky procent,“ uvedl Kortyš.

Od 12. června v kraji jezdí noví autobusoví dopravci, kteří vzešli ze soutěže, hejtmanství má s nimi smlouvy na deset let. Společnost BusLine získala Orlickoústecko a oblasti Lanškrouna, Jevíčka a Litomyšle. Kromě ní přepravní služby v kraji ještě zajišťují firmy Umbrella Services, Zdar, Arriva autobusy a Car Tour.

V jejich oblastech se závažné problémy nevyskytly. Pardubický kraj ročně zajišťuje dopravní obslužnost v rozsahu 16,5 milionu kilometrů. Tato čísla dlouhodobě rostou, v roce 2010 bylo odjeto 13,14 milionu kilometrů, o pět let později šlo již o 15,82 milionu kilometrů. V roce 2021 dosáhly náklady na autobusovou dopravu 500 milionů korun a s ohledem na inflaci a zvyšování cen bude konečná částka za letošní rok pravděpodobně ještě vyšší.

Kvůli nedostatku řidičů, kterých podle odhadů chybí v České republice až 15 tisíc, a neustále se zvyšujícím nákladům je do budoucna možné, že Pardubický kraj bude v příštích letech po dohodě s městy a obcemi snižovat celkový rozsah autobusové dopravy.