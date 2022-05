Dopravce v Pardubickém kraji se nedohodl na využití nádražních infocenter

Společnost BusLine, která na východě Pardubického kraje přebírá linkovou dopravu na dalších deset let, pro MF DNES uvedla, že jednání s firmou Icom Transport dál probíhají. „Zvažujeme i jiné možnosti a s péčí řádného hospodáře a s ohledem na maximální užitek cestujících se rozhodujeme ad hoc v každém městě,“ uvedl za firmu BusLine konzultant Radovan Vrátný.

Smlouva s Pardubickým krajem novým dopravcům, již za měsíc nastupují, dává možnost, aby kancelář pro cestující fungovala mimo nádraží. „Tušili jsme, že by mohl být nějaký problém. Preferujeme, aby to bylo na nádraží, ale nechceme do toho vstupovat,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

BusLine předpokládá, že v některých městech by mohla služby cestujícím zajišťovat informační centra. „Možnosti mít informační kanceláře v místech městských Iček využíváme již v Libereckém a Královéhradeckém kraji a cestující jsou velmi spokojeni. Vedení měst jsou rovněž spokojena, protože za tuto službu platíme,“ uvedl Vraný.

V infocentru by kancelář firmy BusLine mohla fungovat například v Litomyšli. „Vypadá to tak. Pomůžeme jim, když to bude potřeba,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.