Pardubický kraj šetří, vyškrtá proto autobusové spoje. Opozice nesouhlasí

Cestující v autobusech v Pardubickém kraji se budou muset uskromnit. Krajští úředníci totiž začínají hledat autobusové spoje, které by mohli zrušit. Vedení kraje se předběžně rozhodlo, že plošně sníží počet autobusových spojů a najetých kilometrů, a to buď v prosinci, anebo na jaře příštího roku.

MF DNES to potvrdil náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Michal Kortyš (ODS).

„Už tři roky po sobě se nám zvyšují náklady na autobusovou dopravu, ať už jde o naftu, či o platy řidičů. Během tří let jsme náklady navýšili o 130 milionů korun, jsme už na 480 milionech za rok, a to je pro krajskou pokladnu už neúnosná částka. Dalších pět set milionů dáme za vlaky. Pokud nechceme razantně zdražit jízdné, musíme redukovat,“ uvedl Kortyš.

Dodal, že zatím nedokáže odhadnout, zda redukce bude představovat pět, nebo deset procent, ani zda se stihne do prosincové změny jízdních řádů, nebo až na jaře. „Máme omezený počet technologů a další nejsou na trhu,“ řekl Kortyš.

Opozice s jeho vysvětlením nesouhlasí. „Ano, platy řidičů rostou, roste i cena nafty, nicméně zároveň roste výběr DPH, který významně pomáhá příjmům kraje. Kde je vůle, tam je i cesta. Pokud by kraj chtěl, peníze na dopravní obslužnost by našel,“ řekl opoziční krajský zastupitel Daniel Lebduška (Piráti).

Předseda výboru zastupitelstva pro dopravu Petr Fiala (3PK) soudí, že prostor pro úpravy jízdních řádů je: „Pro mne je zásadní, aby jezdily takové autobusy, které jsou cestujícími využívány k cestám do práce, do školy, k lékaři a zase zpátky. Pokud víme, že tu jezdí autobusy, které vozí v průměru nula až tři cestující, je určitě logické, že nad tím kraj musí přemýšlet.“

Pokud jde o škrtání autobusových spojů, mají s ním nyní zkušenosti zejména cestující na východě Pardubického kraje. Poté co od 12. června v kraji začali jezdit noví dopravci, v následujících týdnech se stovky lidí svých spojů nedočkaly.

Společnost BusLine, která má deset let obsluhovat Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko, kvůli nedostatku řidičů denně rušila sto až dvě stě spojů. Teprve od srpna nepříjemná hra s cestujícími skončila, nicméně daní za to je přechodné seškrtání jízdních řádů asi o tři procenta tak, aby společnost BusLine zakázku společně se subdodavateli dokázala zvládnout.

Další přechodné škrty kolem dvou procent spojů mají přijít na východě kraje ze stejného důvodu v září. Až poté přijdou na řadu úpravy jízdních řádů, které se budou dotýkat celého kraje a budou mít za cíl uspořit desítky milionů korun.

Opozice se obává, že redukce nebude plošná

I tento souběh škrtů vede opozici k podezření, že chystané změny nejsou ve skutečnosti motivovány úsporou peněz, ale snahou udržet dopravce BusLine ve hře i v situaci, kdy nemá dost řidičů. „Trochu se proto bojím, že se nakonec neomezí spoje celoplošně, ale právě na těch místech, kde provozuje dopravu Busline, aby jim to vyšlo,“ uvedl Lebduška.

Kortyš ale trvá na tom, že se redukce dotkne celého Pardubického kraje.

Zastánci škrtů ve vedení kraje mají ještě jeden argument. Před deseti lety prudce narostl počet kilometrů, které linkové autobusy v Pardubickém kraji najezdily.

Ještě v roce 2010 to bylo něco přes 13 milionů kilometrů, pak kraj pod taktovkou náměstka hejtmana Jana Tichého (ČSSD) dramaticky zvýšil objednávku na 18,6 milionu kilometrů. Přesto namísto nadšených cestujících to v roce 2012 přineslo jen novinové titulky jako „Nové jízdní řády ohrožují existenci školy v Horní Čermné“ či „Najděte ho! Kdo zlikvidoval lidem autobusové spoje?“.

Kraj musel jízdní řády předělat, počet ujetých kilometrů klesl na 16,6 milionu kilometrů a takový zůstal dosud. Jinými slovy, objem ujetých kilometrů je stále vyšší než v roce 2010. „Roky se to neřešilo. Myslím si, že kdybychom se dostali na 14,5 milionu kilometrů, tak to bude adekvátní,“ míní Kortyš.

Problém této argumentace spočívá v tom, že úroveň dopravní obslužnosti není v Pardubickém kraji oproti jiným regionům – mírně řečeno – nijak vysoká ani teď. Kortyš vysvětluje, že Pardubický kraj nedostává z daní tolik prostředků, aby si mohl dovolit víc.

Pravdou je, že nastavení rozpočtového určení daní (RUD), které určuje příjmy krajů, je založeno na údajích dvacet let starých, pro Pardubický kraj jsou pravidla nespravedlivá. Přitom je zřejmé, že se v Praze do jejich změn nikomu moc nechce, protože by to znamenalo najít někde další miliardy.