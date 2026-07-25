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Mola, plovoucí parky i promenády. Studenti představili, jak by mohly vypadat břehy řek

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  9:39

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Zatímco některé studentské návrhy jen poupravují vzhled současných břehů, jiné jsou přímo futuristické. | foto: ARCHIP

Labe a Chrudimka. Dvě řeky, které protékají Pardubicemi a odjakživa určovaly ráz města. A obrovský potenciál, který skýtají jejich nábřeží. Dodnes víceméně nevyužitá.

Plánů, jak oživit břehy obou řek, už bylo v posledních desetiletích představeno mnoho. Ale kromě úpravy břehů při rekonstrukci parku Na Špici, kde přibylo několik mol, pontonů a schodů k řekám, se prakticky nic nezměnilo.

Vize by však byly. A to i díky stovce studentů mezinárodní školy architektury ARCHIP, kteří se během letního semestru zabývali tím, jak by mohly vypadat břehy Labe a Chrudimky za deset nebo dvacet let.

Zatímco některé studentské návrhy jen poupravují vzhled současných břehů, jiné jsou přímo futuristické.
Zatímco některé studentské návrhy jen poupravují vzhled současných břehů, jiné jsou přímo futuristické.
Zatímco některé studentské návrhy jen poupravují vzhled současných břehů, jiné jsou přímo futuristické.
Zatímco některé studentské návrhy jen poupravují vzhled současných břehů, jiné jsou přímo futuristické.
4 fotografie

Vytvořili totiž desítky architektonických a urbanistických návrhů zaměřených na veřejný prostor, rekreaci, dopravu, krajinu i vztah města k vodě.

„Pardubice mají jedinečné postavení města na soutoku dvou řek. Právě řeky byly u jejich zrodu a dodnes představují jeden z nejcennějších veřejných prostorů. Spolupráce se studenty nám umožnila podívat se na známá místa očima mladé generace architektů a získat řadu podnětných nápadů pro další diskusi o budoucnosti našich břehů,“ říká náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).

Na výsledky studentských prací se mohou lidé podívat na velkoplošných tabulích v Tyršových sadech, kde budou vystaveny až do konce srpna.

Atraktivní práce

Studenti při přípravě návrhů nepracovali jen od stolu a nevycházeli jen z map a strategických podkladů, ale prošli si také okolí Labe a Chrudimky, aby místo poznali na vlastní oči. Téma pardubických řek pro ně bylo mimořádně atraktivní.

Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice

„Pracovali s územím, které má obrovský potenciál a zároveň silnou vazbu na historii i identitu města. Výsledkem je řada originálních pohledů a odvážných vizí, které ukazují, jak různě lze o prostoru kolem řek přemýšlet,“ uvedla rektorka a zakladatelka školy ARCHIP Regina Loukotová.

„Důležitou součástí práce byla přímá zkušenost s místem. Mladí architekti často otevírají témata, která by v běžné projektové praxi zůstala stranou, a přinášejí inspiraci pro dlouhodobé uvažování o rozvoji města,“ dodala Loukotová.

Studentské práce však nejsou určené přímo k realizaci. Jde spíš o studnici nápadů a vizí, která může pomoci městu i odborníkům při dalších plánech s pardubickými břehy.

„Návrhy studentů ukazují široké spektrum možných přístupů a jsou pro další práci velmi inspirativní. Oceňuji, že vedle kreativity myslí i na reálné fungování území,“ uvedl architekt Tomáš Jiránek, který připravuje koncepci břehů řek Labe a Chrudimky pro město Pardubice.

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