Mola, plovoucí parky i promenády. Studenti představili, jak by mohly vypadat břehy řek

Plánů, jak oživit břehy obou řek, už bylo v posledních desetiletích představeno mnoho. Ale kromě úpravy břehů při rekonstrukci parku Na Špici, kde přibylo několik mol, pontonů a schodů k řekám, se prakticky nic nezměnilo.
Vize by však byly. A to i díky stovce studentů mezinárodní školy architektury ARCHIP, kteří se během letního semestru zabývali tím, jak by mohly vypadat břehy Labe a Chrudimky za deset nebo dvacet let.
Vytvořili totiž desítky architektonických a urbanistických návrhů zaměřených na veřejný prostor, rekreaci, dopravu, krajinu i vztah města k vodě.
„Pardubice mají jedinečné postavení města na soutoku dvou řek. Právě řeky byly u jejich zrodu a dodnes představují jeden z nejcennějších veřejných prostorů. Spolupráce se studenty nám umožnila podívat se na známá místa očima mladé generace architektů a získat řadu podnětných nápadů pro další diskusi o budoucnosti našich břehů,“ říká náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).
Na výsledky studentských prací se mohou lidé podívat na velkoplošných tabulích v Tyršových sadech, kde budou vystaveny až do konce srpna.
Atraktivní práce
Studenti při přípravě návrhů nepracovali jen od stolu a nevycházeli jen z map a strategických podkladů, ale prošli si také okolí Labe a Chrudimky, aby místo poznali na vlastní oči. Téma pardubických řek pro ně bylo mimořádně atraktivní.
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Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice
„Pracovali s územím, které má obrovský potenciál a zároveň silnou vazbu na historii i identitu města. Výsledkem je řada originálních pohledů a odvážných vizí, které ukazují, jak různě lze o prostoru kolem řek přemýšlet,“ uvedla rektorka a zakladatelka školy ARCHIP Regina Loukotová.
„Důležitou součástí práce byla přímá zkušenost s místem. Mladí architekti často otevírají témata, která by v běžné projektové praxi zůstala stranou, a přinášejí inspiraci pro dlouhodobé uvažování o rozvoji města,“ dodala Loukotová.
Studentské práce však nejsou určené přímo k realizaci. Jde spíš o studnici nápadů a vizí, která může pomoci městu i odborníkům při dalších plánech s pardubickými břehy.
„Návrhy studentů ukazují široké spektrum možných přístupů a jsou pro další práci velmi inspirativní. Oceňuji, že vedle kreativity myslí i na reálné fungování území,“ uvedl architekt Tomáš Jiránek, který připravuje koncepci břehů řek Labe a Chrudimky pro město Pardubice.