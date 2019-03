Končící šéfka brandýského rehabilitačního centra natruc zvedla platy

Nečekaný dárek dostali včera zaměstnanci Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Ředitelka Michaela Tomanová se rozhodla lidem zvednout platy. Sama v ústavu dál zůstává pracovat jako primářka. Vedení Pardubického kraje, které je zřizovatelem ústavu, o desetiprocentním zvýšení platů nevědělo.

„Nechala všem zaměstnancům podepsat nové platové výměry zlepšené o deset procent a poděkovala jim za spolupráci. Nevěděl o tom ani radní pro zdravotnictví ani já. Udělala to poslední den ve funkci, vůbec netuším, co to udělá s ekonomikou zařízení. Je to naprosto drzé jednání,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD). Platy podle něj zvedla od 1. března, lidé by tedy peníze navíc měli dostat už v dubnové výplatě.

Dobrou zprávou pro zaměstnance ústavu je, že zvýšení tarifní části platu jim s největší pravděpodobností zůstane. I když hejtman s krokem Tomanové zásadně nesouhlasí, peníze zaměstnancům podle něj kraj brát nehodlá. Na druhou stranu je podle hejtmana nepředstavitelné, že by po tomto kroku Tomanová v ústavu dál pracovala jako primářka. „V žádném případě, musí skončit,“ řekl.

Na chování ředitelky si stěžovaly desítky zaměstnanců

Na chování ředitelky a primářky si stěžovaly desítky bývalých i současných zaměstnanců. Kraj kritiku manželky někdejšího hejtmana Ivo Tomana (ODS) v minulosti odmítl řešit, letos v únoru ale do dění v ústavu zasáhl hejtman. Oznámil novinářům, že si zaměstnanci stěžují na arogantní chování Tomanové, na hustou atmosféru i na její neochotu komunikovat.

Sám pak osobně zjišťoval mezi zaměstnanci, jak se jim pod ředitelkou pracuje, a výsledky ankety předal radním, kteří si objednali personální audit za půl milionu korun. Ten měl říct, zda je kritika Tomanové oprávněná. V březnu ale Tomanová oznámila, že z funkce ředitelky odstoupí, i když primářkou bude nadále.

„V posledních letech se zvýšila časová náročnost, kterou mne obě funkce zatěžovaly,“ uvedla. Krajští radní bleskově vybrali novou ředitelku, kterou se v pondělí stane Světlana Jeřábková. Hejtman ve svém tažení proti ředitelce zvolil dost nestandardní postup, který se některým radním vůbec nelíbil. Vysvětloval to tím, že jiný postup by k řešení situace nevedl. MF DNES nabídla Tomanové se k věci vyjádřit, odcházející ředitelka na to do uzávěrky tohoto článku nereagovala.