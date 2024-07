Zakázka by stála miliony, brandýské koupaliště tak opravili dobrovolníci.

Když na konci šedesátých let začalo v Brandýse nad Orlicí vznikat v rámci nepovinně povinné akce Z městské koupaliště, málokoho by v té době asi napadlo, že se podobná věc bude po více než padesáti letech na tom samém místě opakovat.

S lopatami, krumpáči, sekačkami, hráběmi a další technikou všeho druhu se do obnovy pustila parta nadšenců, které nebyl stav dvou chátrajících bazénů a jednoho brouzdaliště v malebném údolí Tiché Orlice lhostejný.

Po tříměsíční dřině se jim povedlo koupaliště znovu připravit na letní sezonu ke koupání. „Minulý týden se nám podařilo napustit oba bazény. Lidé jsou nadšení, že se to povedlo. Jak udeřila vedra, na koupališti se v neděli otočilo asi 300 lidí. Lavičky pomalu nestačí a začíná bitva o místa k ležení. Fakt to tam žije,“ řekl Lukáš Nový, kterému se podařilo pro dobrou věc, k opravě koupaliště, přesvědčit další dobrovolníky.

Nikdo z nich na začátku netušil, jak náročná práce je čeká. „V posledních týdnech to bylo hodně vyčerpávající. Neměli jsme čas na nic jiného. V jednu chvíli jsme chodili z práce do práce. Veškerý volný čas jsme trávili na koupališti. Času na rodinu nebo zábavu bylo minimum,“ přiznal Lukáš Nový.

Cílem dobrovolníků pro letošek byla oprava prostředního bazénu, ve kterém mohou dovádět děti i dospělí. Bylo potřeba odstranit starou dlažbu, vybagrovat a srovnat terén, opravit veškeré díry ve zdech, na dno bazénu umístit kari síť a takto upravené dno zalít silnou vrstvou betonu, aby neunikala voda.

Firma si řekla o dva miliony

Na začátku při nich stálo i město, bez jehož podpory by záměr měl stěží šanci na úspěch. Kromě materiálu platí třeba náklady na provoz čerpadel, doposud uhradilo 200 tisíc korun. Otázku, proč celou opravu nezaplatila brandýská radnice, dostává starosta Brandýsa Roman Buchtel poměrně často.

„V tomto roce se s investicí do koupaliště nepočítalo. Když jsme si nechali nacenit opravu velkého bazénu, firma si řekla dva miliony jenom za stěny, nezapočítali do toho opravu dna. Kluci proto řekli, že do toho půjdou dobrovolnicky. Lidé pak sami od sebe chodili a ptali se, zda můžou na provoz koupaliště přispět. Z toho vznikla veřejná sbírka,“ řekl Buchtel a sdělil, že město na opravu většího bazénu přispěje i v příštím roce.

Na záchranu koupaliště se mezi lidmi podařilo získat dostatek peněz. Za necelé dva měsíce se od 320 dárců v dobrovolnické sbírce vybralo přes 340 tisíc korun.

„Je to neuvěřitelné a všem za to patří velký dík. Do oprav prostředního bazénu šlo opravdu hodně peněz. Dá se říct, že ten bazén je v podstatě jako nový. Na stěnách máme speciální bazénovou stěrku, která je sama o sobě dost drahá. Nebýt brigádníků, kteří přiložili ruku k dílu, a lidí, kteří na opravu přispěli finančně, těžko bychom mohli tenhle sen realizovat,“ neskrýval vděk Lukáš Nový, jehož dobrovolnický tým stojí na Petru Žukovském, Jaroslavu Dostálovi, Alanu Hodinářovi a Petru Stehlíkovi.

Další brigádníci pomáhali sekat a plít trávu, natírat sprchy či zásobovat stavbu stavebním materiálem, nářadím a nezbytným občerstvením. Výrazným bonusem pro plavce je velký bazén, který letos nebylo v plánu kvůli značným únikům vody vůbec napouštět.

„Je to takový bonus nakonec. Domluvili jsme se s městem, že ho prostě napustíme. Jen lehce jsme zalátali dno montážní pěnou, celý ho vyvápnili, aby vypadal na první pohled dobře, a zamezili tvorbě řas,“ uvedl Lukáš Nový. Podle něj návštěvníky neodrazuje ani chladnější voda: „Naopak je to v těchhle tropech příjemné osvěžení. A nemáme problém ani s čistotou vody, průběžně ji dopouštíme.

Dobrovolníci by na příští sezonu chtěli zkrášlit i velký plavecký bazén. Bude ovšem záležet na finančních možnostech. Ještě letos by proto rádi spustili druhou sbírku, která by pomohla krýt podstatnou část nákladů. Vstup na koupaliště, kde se může každý vykoupat v kteroukoliv denní dobu na vlastní nebezpečí, je totiž zdarma.

A jak by koupaliště mělo vypadat za pět let? Podle brandýských patriotů bude stačit, když koupaliště v sousedství přírodního labyrintu bude plnit svoji funkci tak, jak to včetně kiosku s drobným občerstvením činí.