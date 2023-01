Chátrající Bránu borců čeká obnova, u stadionu bude zatím jako pěst na oko

Vypadalo to jako bláznivý nápad, už když to politici oznámili, v reálu to však vypadá ještě hůře. Totálně zničená Brána borců působí vedle zbrusu nového stánku pro 4 600 lidí mimořádně špatně.

Garnitura radních kolem primátora Martina Charváta z ANO nechtěla tribunu opravovat v rámci celkové přestavby tehdejšího Letního stadionu. Hlavně ODS totiž tlačila na to, aby dílo stálo co nejméně. A výsledek? Ruina vedle novostavby.

„Modernizace stadionu míří do svého finále, oprava Brány borců však nebyla její součástí, protože rozsah projektu byl v době zadání z ekonomických důvodů omezen. Jelikož je však Brána borců významnou památkou, jež patří k historii města, chceme, aby tvořila součást nově předělaného areálu a byla opravena tak, aby mohla v budoucnu sloužit pro potřeby veřejnosti,“ uvedl na podzim zvolený primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Podle radními schváleného plánu by přestavba díla architekta Karla Řepy měla vyjít zhruba na 32 milionů korun. Jasné je však to, že z ní už nikdy na fotbal vidět nebude. Zůstala totiž za novým stadionem. Ovšem prý by mohla dobře posloužit třeba pro pořádání menších kulturních akcí.

„Po opravě by zde vznikl prostor pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Návrh navíc vytváří přirozenou promenádu a průstup územím, který bude souběžný s ulicí U Stadionu a hlavní pěší trasou v Tyršových sadech,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký s tím, že studie byla konzultována také s dědicem autorských práv architektem Miroslavem Řepou a orgány památkové péče.

Momentální stav stavby z roku 1931 je tristní. Betonový základ sice drží, ale vše ostatní se už dlouhé roky doslova drolí před očima. Evidentní tak je, že přestavba bude muset být radikální. „Objekt, který je kulturní památkou, je ve velmi špatném technickém stavu a vedle nově zrekonstruovaného stadionu by jeho ponechání v tomto stavu nebylo důstojné,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Fan shop klubu i Sport bar

Návrh, jehož autorem je architekt Jaromír Chmelík, počítá se zachováním středového průchodu bránou, ze kterého by vedly vstupy přímo do objektu.

„V objektu by se nacházely Fan shop a Sport bar, pokladny a pod zkosenými tribunami je navržen sklad a sociální zázemí s tím, že přístup do objektu by byl i z ulice U Stadionu. Tribuny budou navíc přístupné z veřejného prostoru pomocí šesti stávajících venkovních schodišť. Díky úpravám, které návrh zmiňuje, by tak došlo k zásadnímu zvětšení užitného prostoru o zhruba 150 metrů čtverečních, tedy o téměř 39 procent původní plochy,“ dodal Jan Hrabal, v jehož gesci je odbor majetku a investic.

Objekt původně sloužil jako tribuna Letního stadionu. Při posledních zápasech druhé ligy, které se na něm hrály v roce 2006, fungovala jako sektor pro vlajkonoše hostů. Ve střední vrchní části se nachází původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a sociální zázemí.

„V průběhu let prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně přestal být využíván a chátrá, což by se právě díky investičnímu záměru mělo co nejdříve změnit,“ dodal Hrabal.