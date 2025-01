Brána borců zůstane. Replika by nebyla výhodná, město ruinu u stadionu opraví

Působí to až komicky a nepatřičně. Třeba diváci, kteří sledují fotbalovou první ligu v televizi, si musejí říkat, co to mají v Pardubicích za skanzen vedle stadionu. Torzo Brány borců, posledního zbytku původního Letního stadionu z roku 1931, totiž vykukuje jako bubák za novými ochozy. To se však v dohledné době změní. Radnice už plánuje opravu díla od architekta Karla Řepy.

Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala by se Brána borců mohla rekonstruovat už letos, je na ní schválená položka v rozpočtu ve výši 30 milionů korun. „Brána by mohla sloužit jako pokladny, menší kavárna, fanshop, konat by se tam mohly menší koncerty, představení, promítání. Před ní by měly být skleněné přístavky jako zimní zahrada pro kavárnu. Když to půjde dobře, letos začneme s opravou,“ uvedl primátor.

Ten naopak odmítl možnost, že by město tribunu zbouralo a postavilo místo ní repliku, tak aby uspokojilo památkáře, kteří torzo chrání. „Konzultovali jsme to s památkáři, někteří tomu byli nakloněni, někteří spíš ne. Po poradě s architektem jsme dospěli k tomu, že úspora v případě repliky by byla zanedbatelná,“ řekl Jan Nadrchal.

Město by sice menší částku podle něj asi uspořilo, ale práce by se naproti tomu zdržely, protože by architekt musel celý projekt přepracovat. „Nakonec jsme se dohodli, že půjdeme stávající cestou než navrhovat něco nového,“ řekl primátor.

Zchátralou bránu chtělo v minulosti město zbourat, díky občanské iniciativě se stala v roce 2016 památkou. Později radnice modernizovala letní stadion, brána, respektive její větší část, v obnově zahrnutá nebyla. Stadion je modernizovaný od předloňska. Při jeho opravě město obnovilo západní část tribuny, která navazuje na Bránu borců a je také památkou.

Opozice navrhovala bránu zbourat

Stará tribuna se po modernizaci ocitla za novou moderní tribunou a podle opozičního zastupitele Petra Kvaše z ODS by měla zmizet. A když ne ona, tak aspoň bývalý ochoz v podobě vysokých betonových schodů, pro které se těžko bude hledat využití. Podle něj by městská rada měla navrhnout, aby stará tribuna o status památky přišla. Radní to odmítli, následně i zastupitelé. Kvaš proto podal návrh sám.

„Před východní tribunou se postavily nové tribuny. Kdyby to nebyla památka, mohly by se vybourat šeredné betonové schody, které jsou k ničemu, a v tom prostoru by architekti mohli vymyslet něco smysluplnějšího a spojit to s novým stadionem. Teď to tam zůstane jako nevyužitelný skanzen,“ řekl Kvaš.

Úředníci zatím o jeho podnětu nerozhodli. „Pokud tam schodiště zůstane zachované, bude sloužit jako tribuna pro menší akce. Pokud návrhu památkáři vyhoví, tak by se dalo zbourat, a to by znamenalo změnu projektu. Zachovalo by se ale průčelí tribuny se sochami sportovců, což je na tom cenné. Bylo by tam víc místa pro zázemí stadionu, co si budeme povídat, na stadionu se šetřilo a zázemí je tam málo,“ dodal primátor Nadrchal.