Co se slavnou Bránou borců? Pardubice řeší, zda opravit, či zničit

Vypadá to až směšně, nedůstojně. Každý, kdo si pustí v televizi fotbalový zápas z Pardubic, se musí divit, co vidí. Za moderním stadionem pro 4 600 diváků stojí rozdrolená ruina. Brána borců, dnes spíš hromada betonu, nevzhledně vykukuje do záběrů.

Pardubičtí radní ostatně už nějakou dobu mluví o tom, že musí torzo původního stadionu z roku 1931 opravit. Náklady se zatím odhadují na zhruba 40 milionů korun. „Po opravě by zde vznikl prostor pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Návrh navíc vytváří přirozenou promenádu a průstup územím, který bude souběžný s ulicí U Stadionu a s hlavní pěší trasou v Tyršových sadech,“ řekl k plánům opravy náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Jenže část zastupitelů s tím nesouhlasí. Opravovat tribunu za stadionem je podle nich nesmysl. A raději by bojovali o to, aby tribuna od architekta Karla Řepy ztratila památkovou ochranu a poté putovala k zemi.

„Před východní tribunou se postavily nové tribuny. Kdyby to nebyla památka, mohly by se vybourat šeredné betonové schody, které jsou k ničemu, a v tom prostoru by architekti mohli vymyslet něco smysluplnějšího a spojit to s novým stadionem. Teď to tam zůstane jako nevyužitelný skanzen,“ řekl zastupitel za opoziční ODS Petr Kvaš, který plán na demolici torza prosazuje dlouhodobě. Radní ho zatím nepodpořili, o věci však bude ještě jednat zastupitelstvo. Ovšem nezdá se, že by Kvaš měl větší šanci na úspěch.

„Památkáři neposuzují primárně funkci objektu, ale architektonickou a památkovou hodnotu, ta se nemění,“ řekl náměstek Rychtecký a dodal, že podle něj Kvaš nemá moc velké šance u úřadů. „Občanské iniciativě bránit nemůžeme. Ale myslím si, že Petr Kvaš u ministerstva kultury neuspěje,“ doplnil Rychtecký.

Město už má ostatně plán na opravu brány. Investiční záměr a podobu obnovy schválilo zastupitelstvo v lednu 2023. Do konce září bude hotová prováděcí dokumentace a rozpočet. „O zahájení revitalizace Brány borců budou moci zastupitelé rozhodovat v říjnu. Hrozilo by zde další zdržení a odkládání problému, kdy torzo této památky hyzdí centrum města,“ dodal Jakub Rychtecký.

Stavební historik Bohdan Šeda, který návrh na památkovou ochranu kdysi úspěšně podal, k odejmutí statusu památky nevidí důvod. „Důvody, proč Brána borců byla vyhlášena památkou, stále platí. Spolu se západní tribunou je to nejvýznamnější pozůstatek z výstavby v roce 1931. Z občanského pohledu je to důkaz nekulturnosti města a jeho reprezentace,“ řekl Šeda.

Rekonstrukce stadionu skončila v únoru 2023. Město za ni zaplatilo zhruba půl miliardy korun. Součástí projektu však Brána borců kvůli úsporám nebyla.