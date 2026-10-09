Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bouda se vrací do roku 1938. Dělostřelecká tvrz má k nové expozici další pancéřový zvon

Autor:
  17:43
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...

Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října 2026) | foto: Pardubický kraj

Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...
11 fotografií
Tvrz Bouda na Králicku, jedna z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí v linii československého pohraničního opevnění, se dočkala návratu jednoho ze svých pancéřových zvonů. Dobrovolníci jeho repliku osadili do objektu K-Ba-S 22, v němž měla být umístěna hlavní zbraň tvrze v podobě otočné dělostřelecké věže.

Nový obranný zvon odpovídá rozměry i vzhledem původnímu prvku československého opevnění z roku 1938. Je vysoký čtyři metry a v průměru měří 1,9 metru. Při jeho zhotovení se zachovalo také původní rozmístění a podoba střílen.

„Zatímco originální pancéřový zvon s tloušťkou stěn přibližně 30 centimetrů vážil 53 tun, současná replika je přibližně o 50 tun lehčí. Celková investice do zvonu a nezbytných stavebních úprav dosahuje 1,8 milionu korun s tím, že z krajského rozpočtu jsme přispěli polovinu. Zbytek uhradili provozovatelé tvrze,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zvon je během návštěvnických prohlídek již přístupný, vybavený však bude v příští turistické sezoně.

Tvrz Bouda letos již prošla modernizací interiérů vstupního srubu Krok, ve kterém se otevřela nová prohlídková trasa. V první etapě došlo na nové omítky, provedeno bylo odvlhčení, osazení přesných replik pancéřových zvonů včetně střílen těžkých kulometů, přibyla nová mřížová vrata a další dobové prvky.

Od letošní turistické sezony návštěvníci mohli obdivovat interiéry vstupního srubu Krok ve stavu, který odpovídal stavu těsně před mobilizací. Multimediální expozice navíc návštěvníkům realisticky ukazuje, jak tvrz vypadala v době bojové pohotovosti.

Hologramy, animace i nové exponáty. Život na tvrzi Bouda přibližují technologie

„Chtěli jsme interiéry vchodového srubu navrátit do podoby, jak vypadaly v roce 1938. Díky vysoušečům jsme šli ještě dál, protože takové sucho, jaké tady máme teď, tady posádka tehdy neměla. I díky tomu jsme mohli instalovat multimediální prvky, které návštěvníci na podobných objektech nikde jinde v republice neuvidí,“ uvedl Robert Čada ze Společnosti přátel československého opevnění.

V útrobách podzemních kasemat je v rámci nového prohlídkového okruhu k vidění také krátký film o tom, co by vojáci museli dělat pro obranu vchodového objektu. „Máme tady i holografickou projekci, na které návštěvníkům přibližujeme obranu vjezdového prostoru tvrze v době poplachu. Vojáci promítaní na průsvitné plátno vypadají, jako by právě vycházeli z podzemních ubikací,“ řekl Čada.

Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října 2026)
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října 2026)
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října 2026)
Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října 2026)
11 fotografií

Celkové náklady projektu spolufinancovaného z česko-polského programu Interreg dosáhly 26,5 milionu korun.

Vedle investic, které kraj před deseti lety zahájil elektrifikací tvrze Bouda, usiluje také o památkovou ochranu pevnostního opevnění.

V únoru byla tvrz zařazena na indikativní seznam národních kulturních památek. „Pokud budou následné kroky úspěšné, mohla by být za národní kulturní památku prohlášena již v příštím roce. Vyšší stupeň památkové ochrany by nejen potvrdil mimořádný historický význam tvrze, ale mohl by rovněž otevřít další možnosti financování její obnovy z národních a evropských zdrojů,“ dodal hejtman.

14. února 2018
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Lidé mají předsudky, říká devatenáctiletá Playmate, která kandiduje za ODS

Premium
Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy

Je jí teprve devatenáct let, studuje gymnázium a letos zvítězila v soutěži Hledáme Playmate 2026. Kristýna Anna Škodová, která fotila titulní stranu Playboye ve francouzském Cannes, nyní kandiduje za...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce....

Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie se zapnutými...

ONLINE: Dynamo bleskově srovnalo s Vítkovicemi, Hradec snížil v Třinci

Sledujeme online
Pardubický Vondráček se snaží využít zmatků před brankou Vítkovic.

Extraliga pokračuje pěti zápasy devátého kola. Páteční hokejový program startuje v 17 hodin, Třinec bojuje proti Hradci Králové o deváté vítězství v řadě. Pardubice hrají od 17.30 ve Vítkovicích,...

9. října 2026  16:50,  aktualizováno  18:04

Bouda se vrací do roku 1938. Dělostřelecká tvrz má k nové expozici další pancéřový zvon

Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...

Tvrz Bouda na Králicku, jedna z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí v linii československého pohraničního opevnění, se dočkala návratu jednoho ze svých pancéřových zvonů. Dobrovolníci...

9. října 2026  17:43

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

9. října 2026  12:49

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

9. října 2026  12:45

Nové zubní centrum v Jevíčku začíná bez pojišťoven. Brzdí ho nedostatek lékařů

Zubní lékař Kamil Beneš otevřel v Jevíčku nové zubní centrum. (25. září 2026)

Zubní lékař a zakladatel brněnské kliniky Modec Kamil Beneš otevřel ve spolupráci s jevíčskou radnicí nové zubní centrum. Přestože zájem v prvních dnech projevilo přes 2 500 lidí, nepodařilo se mu...

9. října 2026  11:26

Baráž o MS. Fotbalistky čekají zápasy roku. Skotsko spoléhá i na kapitánku Chelsea

Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře.

Brazílie a fotbal k sobě patří odnepaměti. Pelé, Garrincha, Ronaldo, ale také legendární fotbalistka Marta či současná hvězdička Kerolin, hráčka Barcelony. Právě v Brazílii se příští rok koná...

9. října 2026  11:02

Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka

Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.

Spor o kácení v Hřebečovském lese na Svitavsku zasahuje do podoby plánované uzavírky tunelu Hřebeč na frekventovaném silničním tahu I/35. Situaci ve čtvrtek řešil generální ředitel Ředitelství...

8. října 2026  16:05,  aktualizováno  9. 10. 10:16

Lidé mají předsudky, říká devatenáctiletá Playmate, která kandiduje za ODS

Premium
Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy

Je jí teprve devatenáct let, studuje gymnázium a letos zvítězila v soutěži Hledáme Playmate 2026. Kristýna Anna Škodová, která fotila titulní stranu Playboye ve francouzském Cannes, nyní kandiduje za...

8. října 2026  18:38

Pivní sázka se zvrtla. Zloděj šplhal po přepravkách, dvakrát se zřítil na zem

Pivní sázka se zvrtla. Zloděj se dvakrát zřítil z přepravek

Muž se v Pardubicích rozhodl kvůli sázce ukrást pivo z hypermarketu, jenže jeho plán se zvrtl. Místo hladkého útěku přišly nepovedené pády, zranění a nakonec i pokuta od policie.

8. října 2026

Slavia a Liga mistrů v Pardubicích: poučný střet s elitou i děkovačka jako na fotbale

Vedle Patricka Samoury ze Slavie se raduje Julius Böhmer z Alby Berlín.

Středeční večer představoval pro basketbalovou Slavii NBK hned dvojitou zkoušku. Jak nově sestavený pražský tým obstojí v konfrontaci s německým šampionem Albou Berlín? A podaří se celku, který...

8. října 2026

Doprava na Velkou pardubickou. Jezdit bude posílená MHD i historické motoráčky

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

Do Pardubic zamíří v neděli tisíce návštěvníků na 136. Velkou pardubickou, která výrazně ovlivní dopravu v okolí závodiště. Část silnice I/37 se promění v parkoviště, další místa budou k dispozici na...

7. října 2026  14:07

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny. (5. října...

Václav Havel by letos oslavil devadesáté narozeniny. V Pardubicích si jeho odkaz připomněli nejen lidé před Východočeským divadlem (VČD), ale také děti z pardubických základních škol. Jedno z...

7. října 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.