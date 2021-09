Zloděj ukradl pěstitelce bonsaj ze zahrady, stačilo prostrčit ruku plotem

Jako by příchozí kolem páté ranní na někoho čekal. Pořád ale okukoval zahrádku s cizokrajnými rostlinami.

Pak v mžiku strčil ruce do mříží, jednu z bonsají popadl za kmínek, bleskurychle ji vytáhl a odešel. Z roslin, které byly nejlépe dostupné u plotu, sáhl po té nejvzácnější.

Majitelka zahrady však měla na domě kamerový systém, a tak policii poskytla záznam, který krádež dokumetuje.

„Je mi to líto, pro mě má osobní hodnotu. Mám ji už mnoho let a když bonsaj takto dlouho vydrží, je to známkou, že se o ní člověk dobře stará. V životě jsou však horší věci,“ říká majitelka zahrady.



Mrzí ji to ale taky kvůli lidem, kteří se sem chodí dívat a líbí se jim to. Na jaře měla třeba na pidiprostoru o 100 metrech 300 vysázených tulipánů.



„A pak přijde jeden a má pocit, že i když si to může koupit, je lepší to ukradnout. Když se o bonsaj nebude umět starat, tak mu zajde,“ říká Černá.

Podle videa z kamer usuzuje, že muž nepatřil mezi ty, kteří si podobnou rostlinu nemohou koupit.

„Je to muž, který vizáží patří mezi slušňáky. Je upravený, ostříhaný, má dioptrické brýle. Kdyby to ukradl mladý kluk, který z toho nemá rozum, řeknu klukovina, ale tenhle člověk věděl, co dělá,“ podotkla Černá.

Rostlinu vzal za kmen, vycházel tedy podle pěstitelky z toho, že miska s bonsají je přivázaná. Bonsaje se totiž takto drátkem spojují s miskou, aby miska neupadla, když se rostlina uchopí za kmen.

Kvůli krádeži musela pěstitelka bonsaje přeskupit dál od plotu, aby se situace neopakovala. Ukradené bonsaje si cení na 10 - 12 tisíc korun, rostlina byla ve výborné kondici, a než finanční ztráty želí majitelka odcizené rostliny.

„Žádáme občany, kteří poznali muže na záznamu, aby se ozvali na číslo policejní tísňové linky 158,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.



Okrasnou zahradu začala Černá budovat loni, kdy se do Chrudimi přistěhovala. U domu, kde bydlí, vytvořila zahradní koutek. Zahradu rozšířila i na pozemek, který původně sloužil jako parkoviště.

Ukradená rostlina je druh fíkusu, který by vydržel třeba i 80 let.

Než se pěstitelka přestěhovala do Chrudimi, měla více než 70 bonsají v miskách, 12 jich rostlo v zemi. „V Chrudimi jsem pěstování umírnila, tady jich mám kolem pětadvaceti,“ uzavřela Černá.