Pardubická radnice koupila akcie basketbalového klubu

Není to ještě ani rok, co se Pardubice zbavovaly akcií v hokejovém klubu, a už si pořizují větší podíl v jiném sportovním oddílu. Navýšily totiž majetkový podíl v BK JIP Pardubice.

„Bohužel z klubu odcházejí dva dlouholetí akcionáři Miroslav Havlíček a Jan Kašpar, kteří se po roce 2008 zasadili o to, že klub se dostal z velkých ekonomických problémů a zamířil do špičky mezi českými kluby,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch.

Město odkoupilo deset procent akcií, a svůj podíl tak zvýšilo na čtvrtinu. Cena akcií však nebyla nijak vysoká. Vycházela na 320 tisíc korun. Za stejnou cenu si zvyšovali své podíly i manažeři organizace Pavel Stara a Martin Marek.

„Smyslem této transakce je dát signál sponzorům klubu, že město za touto společností stojí a že ji nenechá padnout. Dlouhodobější cíl je pak najít nového strategického partnera,“ doplnil náměstek Mazuch.

Opozice byla proti navyšování podílu v klubu

Zdaleka ne všichni zastupitelé nad transakcí jásali. Někteří mají třeba strach z toho, že se u basketbalu bude opakovat situace s hokejem, do kterého město za poslední rok poslalo zhruba 50 milionů korun z peněz daňových poplatníků.

„Doufám, že v tomto případě nebudeme svědky manýrů, které mají hokejisté. Sice čtu, že se bude hledat nový strategický partner, ale nevím, co to bude znamenat pro město, když to nevyjde,“ uvedl dlouholetý zastupitel Pardubic Václav Snopek, který tak upozornil na velmi špatnou ekonomickou situaci v profesionálním sportu kvůli covidu.

Podle zastupitelky za Pirátskou stranu Ivany Böhmové by dokonce radnice z principu neměla navyšovat své podíly v žádném profesionálním sportovním klubu. „Zvýšení podílu není podmínkou toho, abychom klubu dali potřebné garance,“ uvedla politička.

Nicméně podle náměstka Mazucha zatím bude město podporovat klub stejně jako dosud. I proto schválení nákupu prošlo jasnou většinou 28 hlasů.

„Nejen rozhodnutí koupit akcie, ale i letitá podpora města, jíž si velice vážíme, je velmi výrazným signálem, že klub je zdravý a připravený se dále rozvíjet,“ okomentoval krok města Pavel Stara, který se nyní všemožně snaží shánět peníze na další chod klubu, který je postižen opatřeními proti koronaviru.

„Pan Stara je v klubu osobně zainteresovaný, je to jeho živobytí, jeho práce. Věřím, že vše zvládne, a je dobře, že město klub podpoří,“ uvedl zastupitel a poslanec za ANO Martin Kolovratník.

Město také basketbalistům slíbilo, že jim do šesti let postaví na Dukle novou halu, ve které by měli hrát své zápasy. Současný domov na Dašické ulici nevyhovuje z pohledu kapacity i norem nejvyšší basketbalové soutěže.

„V akcionářské dohodě jsou jasně uvedeny práva a povinnosti jednotlivých akcionářů a tím i jasně definována jednání s potenciálními novými akcionáři – i pro ně se přitom akcionářská dohoda stane pilířem jejich investice.

V této dohodě by se měli všichni noví akcionáři zavázat k udržení rozpočtu v minimálně stávající výši, taktéž je v ní definována vzájemná spolupráce na stěžejním projektu Dukla sportovní či podmínky spolupráce v multifunkční aréně,“ doplnil Pavel Stara s tím, že i v ekonomicky těžké době se klubu daří zatím držet vyrovnané rozpočty.