„V místě se jedná o železniční přejezd bez závor opatřený pouze výstražným světlem. Provoz na železniční trati je v důsledku vyšetřování události zastaven,“ uvedla Kopecká. Příčiny a bližší okolnosti nehody kriminalisté zjišťují.
Osobní vlak jel ze Skutče do Pardubic. České dráhy zavedly mezi stanicemi Slatiňany a Chrast u Chrudimi náhradní autobusovou dopravu. Podle Správy železnic bude provoz obnoven kolem deváté hodiny večerní.
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