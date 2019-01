Na běžkách po Železných horách a na Vysočinu. Trasy jsou připravené

Pokud víkend v nadmořských výškách nad 500 metrů neproprší, mohli by si ideální podmínky dopřát milovníci bílé stopy v Železných horách, na Hlinecku i Svitavsku.



Desítky kilometrů běžkařských stop upravují obce sdružené do mikroregionu na Sečsku. Vrcholové partie Železných hor tady každoročně projíždějí sněžným skútrem a čtyřkolkou se stopovacím zařízením.

„Některé trasy jsme měli najeté už o minulém víkendu. Pokud se teploty budou držet kolem nuly a nezačne pršet, na víkend budou stopy vyjeté,“ uvedl Jan Zikmunda, který pro mikroregion Centrum Železných hor běžkařské trasy v okolí Seče upravuje.

Jako první bude připravena páteřní trasa z Ústupek přes Prosíčku k televiznímu vysílači Krásné.

Jestliže to podmínky dovolí, bude z této trasy k Vršovu, Hornímu Bradlu a Lipce dál na Vysočinu směrem na Údavy odbočovat další upravená trasa.

„U vysílače Krásné, kde bývají vzhledem k nejvyššímu bodu celé trasy nejlepší sněhové podmínky, u Horního rybníka v Nasavrkách a u Kovářova připravujeme na loukách uzavřené běžecké okruhy. Celkem jde asi o pětadvacet kilometrů tras, které by mohly být na víkend připraveny,“ řekl Jan Zikmunda.

Naopak přes Bojanov kvůli pravidelně špatným podmínkám v lesních úsecích trasa od letoška nepovede.

Na Moravskotřebovsku jen na Hřebeč

Zimní počasí si užívají i na Hlinecku. Důkazem toho je 41 centimetrů vysoká sněhová pokrývka, kterou v pátek ráno hlásila meteorologická stanice ve Svratouchu.

Výška sněhu Svratouch 41 cm

Ústí nad Orlicí 19 cm

Pardubice 0 cm Údaje ČHMÚ platné k 11.1.2019 7.00 hodin.

Za vhodných podmínek hlinecký klub klasického lyžování upravuje až 40 kilometrů bílé stopy. Výchozím bodem pro většinu běžeckých tras je lyžařský areál na hlineckých Ratajích.

„Máme tam podklad pro devět kilometrů dlouhý okruh jak pro bruslení, tak pro klasický běžecký styl. Trasa je zatím protažena k Jeníkovu, o víkendu bychom ji rádi protáhli k Dědové, a když to jen trochu půjde, upravíme to přes Kameničky až do Svratky,“ uvedl velitel tratí Petr Svoboda.

Běžkařské okruhy jsou pro zájemce připraveny i v okolí Svitav, kde stopy pomocí čtyřkolky a stopovače upravuje městská společnost Sportes. Na 15 kilometrech tratí rozdělených do čtyř barevně rozlišených okruhů leží asi patnáct centimetrů sněhu.

„Zatím panují ideální podmínky. Stopy upravujeme každý den od úterý, kdy jsme je poprvé zprůjezdnili,“ sdělil jednatel Sportesu Břetislav Olšán.

Stopovač vyjíždí ze Svitavského stadionu kolem zahrádek zelenou trasou od Kojeneckého ústavu kolem Vodárenského lesa. Dále trasa vede kolem písečného lomu přes hlavní silnici ke Sluneční stráni až k železničnímu Viaduktu.



Následuje červený okruh, dále bílý okruh a modrý okruh. Lidé mohou také jako nástupní místo k lyžování využít parkoviště u křižovatky na Vendolí u silnice na Poličku.

Pokud sníh neroztaje, připraveny na protažení stop jsou i technické služby v Moravské Třebové, kde na víkend chystají trasu od boršovských zahrádek na Hřebeč.



Na strojovou úpravu běžeckých stop v okolí Litomyšle je pořád málo sněhu. Na kopcích nad městem je však situace lepší.

„V pátek kolegové projedou stopovačem okruh od Kozlovské hájenky po Bulvovce do Strakova, pokusí se projet podle lesa k pazušskému vodojemu a odtud na Suchou a zpět ze Suché k Navrátilovu rybníčku a na Kozlov, kde se napojí na tratě upravované z České Třebové,“ hlásil ve čtvrtek web města Litomyšle.