Bella se připravovala na chov, někdo ji otrávil stejně jako 19 dalších psů

Fenka bernského salašnického psa Bella měla být zakladatelkou chovu, který si plánovali pořídit manželé Dobšíkovi z Červené Vody na Orlickoústecku.

Jenže když se letos fena začala chystat na mateřské povinnosti, někdo ji připravil o život.

„Byli jsme s ní na připuštění, štěňata by pravděpodobně dopadla, ale bohužel už k tomu nedojde,“ říká majitel feny Luboš Dobšík.

Tříletá fena zemřela krutou smrtí. Dobšík ji 2. listopadu vzal na malou procházku v blízkosti domu.

„Nevšiml jsem si, že by někde něco sebrala. Během patnácti minut se odehrálo strašně kruté divadlo. Pes sténal v hrozných křečích a za patnáct minut bylo po něm,“ popsal rodinnou bolest Dobšík.

Ani při včasném zásahu veterináře by pes nepřežil. Podobně přišel v Králíkách majitel o zdravého čtyřletého německého ovčáka.

Místní veterinář David Švestka eviduje cílený úhyn psů zhruba měsíc, ovšem dva měsíce zpětně k tomu přisuzuje další případy, kterým nerozuměl. Podle toho, jak vypadaly, se podle něj dá odvodit, že již tehdy šlo o otravu. Celkem uhynulo dvacet psů, žádného z nich se nepodařilo zachránit.

Travič používá zákeřné jedy, veterinář je navíc přesvědčený, že pachatel musí pracovat s velkou koncentrací, jinak není možné, aby zvíře do třiceti minut uhynulo.

„Naposled byl jed ukrytý v plátku sekané, našli jsme návnadu i v mase pohozeném v igelitovém pytlíku,“ řekl Švestka, který policii na travičství upozornil.

Nastražené návnady se našly na několika místech, a to jak v lokalitách, kde by pejskaři se svými miláčky mohli lidem vadit, ale i v bezprostřední blízkosti lidských obydlí.



A právě tady se zjevuje největší nebezpečí, že se návnady dotknou nenechavé ruce malých dětí.

„To je věc, které se hodně bojím. Jestli je naše domněnka správná a jedná se o jed, který si myslíme, tak jen při nálezu není radno s ním manipulovat a zavolat hned policii,“ řekl Švestka.

Jed přijde pohodlně v obálce

Otrava se neprojevuje na trávicím aparátu, ale nervově. Tedy jed narušuje spojení v místě, kde na nerv navazuje sval. Otrava se začíná projevovat počůráváním, pokálením, kvílením, nadměrným sliněním až upadnutím do stavu zmatenosti a křeče, kdy zvíře upadá do kómatu a umírá.

„Je to útrpné umírání. Sled všech událostí je v patnácti až třiceti minutách, takže rychlá otrava. Je nulová šance na záchranu, protože na tuto látku nejsou žádná antidota,“ popsal Švestka.



Za deset let praxe se s podobným masovým trávením psů nesetkal. Veterinář se pozastavuje nad tím, jak lehce se kdokoli dostane k nebezpečným chemikáliím tohoto typu.

„Stačí třicet minut hledat na čínských eshopech a za pár korun přijdou neuvěřitelně nebezpečné jedy až domů v obálce. Podle slov toxikologů odhalí celníci zlomek toho, co lidem přijde. Přitom to jsou látky, k nimž má přístup jen několik akreditovaných laboratoří, které s nimi mohou zacházet. Sám jsem se přesvědčil na internetu, že je to možné,“ řekl Švestka.

Uhynulou fenu Dobšíkovým ani nevrátili. Vzhledem k tomu, že zvíře bylo plné jedu, nedovolila policie ani veterináři psa, kterého měli jako člena rodiny, pohřbít doma.

Pro chování traviče nemá Dobšík slov. Za člověka ani za zvíře ho nepovažuje. „Přál bych mu, aby ne tak rychle, ale pomalu trpěl jako ti psi. Je to hovado,“ nebere si servítky Dobšík.



Policie vyzývá pejskaře na Kralicku a v okolí Hedče, aby psy venčili na vodítku, případně s náhubkem. Zároveň uvítá jakékoli informace, které by pomohly objasnit tyto podezřelé úhyny.