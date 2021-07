Na druhé nejstarší náměstí Pardubic by se místo aut mohly vrátit trhy

Druhé nejstarší náměstí v Pardubicích ještě před pár týdny rozhodně nevypadalo výstavně. Barevné kontejnery na odpad, vozy zaparkované, kde se dá, a do toho poměrně silný provoz do Labské ulice. Ta totiž pro část Pardubičanů už roky funguje jako jakýsi obchvat centra města.



Jeden ze škraloupů je už pryč. Politici nechali odsunout popelnice. Nyní je však na řadě další a už trochu problematičtější krok - omezení možnosti parkování v lokalitě.

„Chceme, aby Bělobranské náměstí vypadalo trochu jako náměstí, ne jako parkoviště. Přišli jsme s iniciativou organizačně ho přeskládat, aby tady vznikl prostor, kde lidé mohou trávit čas,“ řekl pirátský zastupitel Pardubic Vojtěch Jirsa, který v lokalitě bydlí.

Aktuálně je na náměstí 32 parkovacích míst, návrh počítá s tím, že část se jich přemístí do Labské ulice. Například v pondělí dopoledne parkovalo na náměstí 35 vozidel. Uprostřed, kde je také podélné stání, řidiči totiž odstavují auta příčně.

Pod stromy chce městský obvod postavit mobiliář, možná i herní prvky. „U sochy Jana Nepomuckého by bylo možné obnovit studnu s pumpou. Kolem mobiliáře by mohla být nějaká zábrana, ochrana před projíždějícími auty. Záleží, co povolí památkáři,“ řekl Jirsa, který se z pozice opozičního zastupitele do projektu pustil.

„Návrh konzultujeme s policií, památkáři, obyvateli. Na jižní straně náměstí zůstanou podélná místa. V prostoru pod stromy a směrem k severní hraně náměstí by měl být mobiliář, jednáme o náplni, mohly by tam být třeba trhy,“ pokračoval Jirsa.



„Pokud všechno půjde dobře, tak se bude dělat příští rok na jaře,“ zmínil Jirsa. Podle něj by investici odhadem za stovky tisíc korun mělo provést město.

Jméno po bráně, která již nestojí

Náměstí se jmenuje od roku 1881 po Bílé bráně, která však již tehdy ve městě nestála. Předměstí s náměstím založil v roce 1507 Vilém z Pernštejna, proti útoku z východu a od severu je chránily další dvě brány. Místu se proto v minulosti říkalo Mezi Branami.

Náměstí postupně měnilo svoji podobu, v roce 1972 skončila demolice bývalého mlýna, který už nefungoval a bývalo v něm knihkupectví. Demolice dalších domů pokračovala v dalších letech u náměstí a na začátku Labské ulice. Místo nich v roce 1980 vyrostly družstevní domy, které výškově odpovídají okolní zástavbě.

Fotograf Štěpán Bartoš, který na náměstí bydlí také, konstatuje, že aut je v lokalitě moc, hodně jich projíždí, hodně jich tam parkuje.

„Bělobranské náměstí je druhé nejstarší ve městě. Pořád si zachovalo svůj půdorys, určitě by bylo fajn, kdyby tam byl prostor pro příležitostné trhy, nějaká klidová zóna. V automatických mlýnech brzy vznikne další zajímavý turistický prostor, je naprosto namístě, aby se tam situace rychle změnila,“ řekl Bartoš.

Situaci s parkováním by v místě mohl relativně brzy řešit parkovací dům, který chce město budovat naproti mlýnům.



„Nyní nás bude čekat zásadní rozhodnutí o tom, kdo bude investorem stavby, kdo zhotovitelem a kdo bude parkovací dům následně provozovat. Bude záležet na finančních možnostech města, určitě se ale nejdříve zaměříme na výstavbu parkovacích domů u terminálu Jih a hokejové arény,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že v domě budou místa i pro rezidenty.